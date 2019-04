Osmý závod, osmý vítěz: Drama v Paříži nejlépe zvládl Frijns | iSport.cz

Program v Paříži odstartoval dvěma volnými tréninky a kvalifikací. Zatímco první trénink propršel, tak od druhého tréninku byla necelé dva kilometry dlouhá trať suchá a jezdci tak mohli v kvalifikaci naplno využít maximální výkon monopostů.

Pole position získal německý pilot Mahindry Pascal Wehrlein, který měl odstartovat z první řady po boku druhého Olivera Rowlanda. Wehrlein se však nakonec startu z prvního místa na roštu nedočkal, protože byl po skončení kvalifikace penalizován za porušení hodnoty minimálního povoleného tlaku v pneumatikách. Za stejný prohřešek byl penalizován i jeho týmový kolega d’Ambrosio, a tak obě Mahindry na roštu nakonec stály v poslední řadě.

Pole position tak po Wehrleinovi zdědil Oliver Rowland s Nissanem a do první řady se posunul jeho týmový kolega Sébastien Buemi. Třetí stál na roštu Robin Frijns s Virginem a čtvrtý startoval do závodu Felipe Massa se stříbrným vozem týmu Venturi.

Pravděpodobně kvůli velkému množství nečistot, které na trať přivál z okolní zeleně silný vítr, odstartoval závod za safety carem, který v čele startovního pole odkroužil úvodní kolo. Zpomalovací vůz poté zajel do boxů, spustila se pětačtyřicetiminutová časomíra a začalo se závodit.

První dvě pozice po vyvěšení zelených vlajek spolehlivě uhájily oba Nissany. Oliver Rowland vedl před Sébastienem Buemim, třetí jel Robin Frijns s Virginem před čtvrtým Massou na Venturi a elitní šestici pořadí uzavírala těsně bojující dvojice Maximilian Günther, Andre Lotterer.

Na pařížské trati se obtížně předjíždí, a tak měly Nissany výborně rozjetý závod velkou šanci dokončit na skvělých pozicích, které by pro Rowlanda i Buemiho zaručovaly stupně vítězů. Již po pár minutách však Oliver Rowland probrzdil nájezd do jedné ze zatáček a skončil čelně v bariéře. Brit ztratil vedení, v závodě ale dokázal pokračovat.

Robin Frijns byl v Paříži nejlepší • Foto REUTERS/Charles Platiau

První místo tak převzal Rowlandův týmový kolega Buemi, ani on však se svým Nissanem nevydržel ve vedení příliš dlouho. Švýcar utrpěl defekt pneumatiky a musel zamířit ke svým mechanikům. Při návštěvě boxů navíc ještě překročil maximální povolenou rychlost na pit lane, za což od traťových komisařů vyfasoval penalizaci průjezdu boxy.

Po problémech obou Nissanů se tak do čela závodu posunul Robin Frijns s fialovým Virginem. Nizozemský pilot si v předcházejícím souboji s Buemim viditelně poškodil špičku a přední křídlo svého vozu, na rychlosti to však Frijnsovi nikterak neubralo. Ba právě naopak, Holanďan si začal rychle budovat náskok na druhého Andreho Lotterera, který se mezitím dostal před Maximiliana Günthera.

S bezpečným náskokem ve vedení tak Frijns načal druhou polovinu závodu, která se proměnila v nevyzpytatelné drama. Na Paříž se totiž začal snášet hustý déšť. Prudká změna počasí si dokonce vyžádala vyhlášení plné žluté fáze z bezpečnostních důvodů.

IT'S ALL GOING OFF! @RFrijns is your new race leader and it is RAINING HEAVILY in Paris! #ParisEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/e1YCe2NfdS