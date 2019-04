Evans v Římě zaválel, pro Jaguar získal první výhru ve formuli E | iSport.cz

Z pole position do římského závodu odstartoval pilot týmu DS Techeetah Andre Lotterer, který stál po vítězství v kvalifikaci v první řadě po boku druhého nejrychlejšího Mitche Evanse s Jaguarem. Druhá řada na startu patřila Jose Marii Lopezovi (Dragon) a Stoffelu Vandoornovi, který s monopostem HWA zaznamenal svůj druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně.

Start závodu bezchybně zvládl Lotterer, který své první místo nikomu nepřepustil. Na druhém místě se udržel Evans, na třetí příčku však díky lepší startovní reakci poskočil Stoffel Vandoorne. Na místo čtvrté se tak ihned propadl Lopez.

Argentinec s monopostem týmu Dragon prožil hrůzostrašné první kolo. Trojnásobný mistr světa FIA WTCC po pomalém startu minul brzdný bod do zatáčky 13, kde byl dlouhý a propadl se až na přelom první a druhé desítky. Následně udělal chybu v šikaně mezi zatáčkami 11 a 12, po nárazu do bariéry zablokoval trať a do jeho napříč stojícího vozu následně narazili mimo jiné Gary Paffet, Jean-Éric Vergne a obě Mahindry.

Tato hromadná kolize měla za následek vyvěšení červených vlajek a přerušení závodu téměř na 40 minut. Po restartu závodu svoji první příčku udržel Andre Lotterer před druhým Evansem a třetím Vandoornem.

Velmi dobře na tom byly po restartu monoposty týmu Venturi Felipeho Massy a Edoarda Mortari. Piloti monackého týmu drželi příčky v bodované desítce, kvůli selhání techniky však nakonec museli oba dva v krátkém rozmezí ze závodu odstoupit.

Vedoucí duo Lotterer, Evans se mezitím dokázalo vzdálit zbytku startovního pole a bylo jasné, že o vítězství si to v Římě rozdají pouze týmu DS Techeetah a Jaguar.

Mitch Evans byl na trati rychlejší než jeho německý soupeř, avšak Andre Lotterer se po dlouhou dobu dokázal Novozélanďanovi v Jaguaru bránit, a to dokonce i ve chvílích, kdy Evans Lotterera stíhal s aktivovaným útočným módem.

Nakonec však Evans Lotterera udolal a převzal vedení, ani poté ale novozélandský jezdec neměl vyhráno. V závěru závodu musel Evans ještě jednou aktivovat útočný mód, zároveň byl ale nucen šetřit energii, aby byl se svým Jaguarem schopen dojet až do cíle.

Po poslední povinné aktivaci útočného módu tak dostal Evans pokyn z garáže Jaguaru, aby aktuální kolo zajel o dvě sekundy pomaleji, než to předchozí. Díky tomu Mitch Evans kolo dokončil až po vypršení pětačtyřicetiminutového limitu a čekal na něj již jen poslední okruh do cíle. Kdyby měl před sebou ještě kola dvě, tak by Evans pravděpodobně nedokázal do cíle dojet, i tak mu po projetí pod šachovnicovou vlajkou zbývalo pouhé procento energie.

Evansova zpomalení v závěru nemohl využít na druhém místě jedoucí Andre Lotterer, protože se nacházel ve velmi podobné situaci jako Jaguar na prvním místě. Německý pilot týmu DS Techeetah tak dokončil závod na druhé pozici před třetím Stoffelem Vandoornem, který získal první stupně vítězů pro tým HWA ve formuli E.

Šampionát formule E bude pokračovat osmým závodem sezóny za 14 dní v ulicích Paříže. Není vyloučeno, že ve Francii poznáme již osmého jiné vítěze E-Prix.

Výsledky:

1. Evans (Jaguar) 1:33:51.140, Lotterer (DS Techeetah) 0.979, 3. Vandoorne (HWA) 6.399, 4. Frijns (Virgin) 9.181, 5. Buemi (Nissan) 9,778.