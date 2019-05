V Monaku zvítězil Vergne, Massa ve formuli E poprvé na pódiu | iSport.cz

Vergne odstartoval do sobotního závodu z prvního místa, i když byl v kvalifikaci nejrychlejší Oliver Rowland s Nissanem. Britský pilot si ale musel odpykat penalizaci poklesu tří míst na startovním roštu, kterou dostal za incident s Alexanderem Simsem během předcházejícího závodu v Paříži.

Kvůli tomu tedy Rowland do závodu vyjel z místa třetího za Vergnem a Pascalem Wehrleinem, který se díky Britově penalizaci posunul do první řady na roštu.

Vergne s monopostem týmu DS Techeetah bezchybně odstartoval a udržel za svými zády dotírajícího Wehrleina, třetí místo držel Rowland před čtvrtým Felipem Massou, kterému se velmi dobře podařila kvalifikace, ve které postoupil do superpolu pro šest nejrychlejších. Celé první kolo po startu, úzké trati navzdory, proběhlo poměrně klidně a obešlo se bez kolizí a jiných incidentů.

.@JeanEricVergne is your race leader after a race start that saw all cars through the first five minutes safely! #ABBFormulaE #MonacoEPrix pic.twitter.com/417jNgCoLa — ABB Formula E (@FIAFormulaE) 11. května 2019

Francouzský pilot na čele závodu kroužil v prvních minutách před druhým Wehrleinem s Mahindrou, Němec ve službách indického týmu ovšem posléze chyboval v nájezdu do zatáčky Sainte Devote a přišel o svoji pozici na stupních vítězů. Jeho druhé místo převzal Rowland a na třetí příčku se posunul Massa.

Po Wehrleinově zaváhání se situace na čele ustálila a vedoucí čtveřice si vybudovala až devítisekundový náskok na pátého Sébastiena Buemiho. Švýcar se druhým Nissanem za svými zády držel početnou skupinu jezdců, mezi kterými byli da Costa, Sims, Bird, Lynn, di Grassi, Evans a další.

Na čele závodu se mezitím situace neměnila, a to ani ve chvíli, kdy kompletní první čtveřice aktivovala útočný mód. Nejtěsnější souboj probíhal mezi třetím Massou a čtvrtým Wehrleinem, Brazilec však defenzivní jízdou nedal německému pilotovi jakoukoliv příležitost k útoku.

A composed win from @JeanEricVergne as overtakes galore fill up the rest of the grid! Check our full race report from another exciting race - the 2019 #MonacoEPrix https://t.co/0oqy1yhIqt #ABBFormulaE pic.twitter.com/BGogt1Iknf — ABB Formula E (@FIAFormulaE) 11. května 2019

Ani druhý Rowland nenašel recept na vedoucího Vergneho, který po celou dobu spolehlivě kontroloval závod.

Vergne si pohlídal i poslední kolo závodu a v Monaku si tak dojel pro své druhé vítězství v sezóně 2018/2019. Francouz se stal prvním pilotem, který v této sezóně vyhrál svůj druhý závod. Díky tomu se Vergne po devíti odjetých eprix dostal do čela průběžné tabulky, kde má před posledními čtyřmi závody náskok pěti bodů před týmovým kolegou Andrem Lottererem.

Druhý dojel do cíle Rowland před třetím Massou. Pro brazilského pilota týmu Venturi to bylo první pódiové umístění ve formuli E v kariéře. Zajímavostí je, že Felipe Massa obsadil v Monaku dvě třetí místa již během své kariéry ve formuli 1, a to v letech 2007 a 2008 se stájí Ferrari.

Po kolizích na trati dnešní závod nedokončili oba piloti týmu Virgin Sam Bird a Robin Frijns. Pro Frijnse nedokončení monacké eprix znamenalo ztrátu vedení v šampionátu.

Další závod formule E je na programu 25. května v Berlíně.

Výsledky:

1. Vergne (DS Techeetah) 46:05.547, 2. Rowland (Nissan) 0.201, 3. Massa (Venturi) 1.261, 4. Wehrlein (Mahindra) 1.439, 5. Buemi (Nissan) 6.215.