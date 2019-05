Dycky Podmol! BARTH Day zpestřila exhibice freestyle motokrosu | iSport.cz

Běžně tu běhají koně, během soboty v rámci sportovně-společenské akce tu však létala motorka, jezdilo se na koloběžkách či kolech, nebo se tu proháněli běžci se svými psy. Velmi atraktivní byl letošní BARTH Day, který se již počtvrté uskutečnil na dostihovém závodišti v Pardubicích. Největší magnetem byl Filip Podmol. Freestyle motokrosař historicky poprvé přeletěl na motorce přes Taxisův příkop, který je široký skoro šest metrů.

Odrazová rampa se postavila po směru Velké pardubické, za příkop se nafoukl velký nafukovací dopad. Filip Podmol si nejprve vše otestoval skokem bez triku. Po dalších pokusech už předvedl salto vzad. Mírné komplikace způsobovalo počasí. „Foukalo jenom lehce, ale i tak to hraje roli. Motorku to trochu házelo ve vzduchu na bok. Když jí držíte nohama za řídítka a ruce máte do nebe, tak to není vůbec příjemné,“ popisoval 23letý Filip Podmol, který v přeskoku Taxisova příkopu nahradil Libora Podmola, jenž měl původně přes překážku přeletět. Před čtrnácti dny si však zlomil obě nohy při závodu mistrovství světa v Mnichově.



BARTH Day ve zkratce:





Mistr světa a několikanásobný medailista z X-Games svého bratra sledoval přes živý stream přímo z mnichovské nemocnice. Stejně jako podporu od fanoušků, kteří se společně během BARTH Day vyfotili s transparentem „Dycky Podmol“. „Zranění Libora nás velice zasáhlo, tímto gestem jsme mu chtěli vyjádřit podporu v jeho uzdravování. A zároveň tím říkáme, že když nemohl Taxis přeskočit Libor, tak ho zaskočil Filip. Tedy – vždycky Podmol,“ vysvětlil Michal Burkoň, hlavní organizátor akce BARTH Day, během něhož na pardubickém závodišti probíhaly běžecké závody pro veřejnost. BARTH Day:



Skok Filipa přes Taxis:



A akcí pro aktivní sportovní rodiny bylo opravdu hodně! Děti se vyřádily na obří nafukovací dráze, která připomínala oblíbenou soutěž Ninja faktor. Došlo také na představení ostříleného showmana Wikiho, Šmoulů a ukázku Parkouru. Návštěvníci si mohli zároveň vyzkoušet testovací jízdy – například elektronické Audi a dále vozy od značek Volkswagen, ŠKODA, SEAT, Kia, Peugeot, Citroën a Opel, uskutečnilo se jich několik stovek. „Obrovský zájem byl také o testování motorek. Po celý den byly neustále obsazené,“ prohlásil Michal Burkoň z Autocentra BARTH.

Jedním z vrcholů byl koncert byl koncert Marka Ztraceného, českého zpěváka, skladatele a textaře, který v roce 2008 získal v soutěži Český slavík ocenění Objev roku, a současně ambasadora skupiny BARTH. Do běžeckého závodu BARTH Run Velká pardubická se zapojilo přes tisíc lidí. Síly si prověřili také na kolech, koloběžkách nebo také při běhu se svými pejsky. Pro nejrychlejšího muže a ženu se připravila speciální cena – půjčení karavanu v hodnotě 13 tisíc korun.