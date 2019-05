Di Grassi neměl v Berlíně konkurenci, bere druhou letošní výhru ve formuli E | iSport.cz

Z pole position do sobotního závodu na ploše letiště Tempelhof odstartoval švýcarský pilot Nissanu Sébastien Buemi, po jehož boku stál v první řadě na roštu Stoffel Vandoorne s černým monopostem týmu HWA. Kvalifikační rychlost vozů HWA podtrhl ještě Gary Paffet, který startoval ze čtvrtého místa, ve druhé řadě na startu stál vedle něj ve třetím startovním slotu Lucas di Grassi.

Po startu závodu udržel vedení Buemi a situace se příliš nezměnila ani za ním. Vandoorne jel druhý před třetím di Grassim. Velmi dobře odstartoval Alex Lynn s Jaguarem z pátého místa, který brzy začal atakovat pódiové opozice.

.@Sebastien_buemi maintains his lead at the start of the #BerlinEPrix - will he still be leading at the end of the race? #ABBFormulaE pic.twitter.com/eaM3eg2XaX