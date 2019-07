Podmol už posiluje zlomené nohy a připravuje se na moderování akce léta | iSport.cz

Už přes dva měsíce bojuje Libor Podmol s neustálými bolestmi a se zlomeninami na svých nohách. I když je přikotven na vozíku, dělá vše pro to, aby co nejdříve mohl zase povstat a sedět na motorce. „Jím spoustu doplňků stravy, například houby, co rostou na Sibiři. Každý den dávám nohy do magnetického tunelu,“ popisoval léčbu Podmol, který má v nohách 41 šroubů a 4 ocelové pláty. Polámané nohy už nyní zatěžuje činkami a čeká ho další výzva. Mistr světa ve freestyle motokrosu bude moderovat akci na brněnském výstavišti, kde jeho bratr Filip předvede dvojité salto pod širým nebem. Největší akce léta se uskuteční 27. července.