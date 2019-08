Schumacher znovu vítězí! Michaelův syn ovládl závod F2, kdy půjde výš? | iSport.cz

„Je to něco mimořádného. Mám tu mámu, sestru i babičku, takže jsem šťastný, že se mi to podařilo a že mě mohly vidět,“ uvedl Schumacher, jenž je členem jezdecké akademie Ferrari.

Na vítězství dosáhl i díky pravidlu, podle něhož závodníci ze sobotního hlavního závodu startují v neděli od osmého místa v obráceném pořadí. V kratším nedělním závodě udržel pole position a udržel za sebou Japonce Nobuhara Matušitu, který se ho téměř celou dobu snažil sesadit z prvního místa.

„Jakmile dosáhnete prvního vítězství, dodá vám to sebevědomí do dalších závodů. Předvedli jsme už pár dobrých výkonů, ale nemáme dost bodů,“ uvedl aktuálně jedenáctý muž průběžného pořadí seriálu, jenž se minulý týden na Hockenheimu projel v otcově Ferrari z roku 2004.

Syn slavného otce, jenž nebyl viděn na veřejnosti od těžkého úrazu hlavy při nehodě na lyžích v závěru roku 2013, dosud nebyl ve formuli 2 lepší než čtvrtý. První triumf ve Formuli 2 vyvolal otázky, kdy se může posunout mezi absolutní elitu.

„Musím se hodně učit a udělám, co bude v mých silách. Abych se cítil pohodlně ve chvíli, kdy na ten velký krok dojde. Vyhrát závod F2 je skvělé, ale musím na sobě makat. A jestli se posunu za rok, za dva, za tři… nevím,“ prohlásil po vítězství.

For the first time in 1️⃣5️⃣ years, the Schumacher name wins in Hungary!



The magic moment @SchumacherMick crossed the line for his first F2 win 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/7W8UpjXFsb