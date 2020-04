TOP 5 motorsport filmů: Rallye smrti, ale i Rivalové či Ford vs. Ferrari | iSport.cz

Rallye smrti

Hned z úvodu nepůjde o klasické závodění, jak jej známe. Smyšlený děj akčního filmu nás zavede do americké věznice, kde má každý vězeň možnost soupeřit s ostatními o svobodu. Stačí pětkrát vyhrát a jste z toho venku. Závod je však smrtonosná past pro všechny její účastníky a dochází zde ke kolizím a úmrtím.

Veloce Come il Vento

Italský zástupce našeho žebříčku se točí okolo šampionátu GT. V něm závodí i mladá sedmnáctiletá Giulia, kterou vede její otec. Nadějná řidička se ale díky nešťastným náhodám dostane na úplné dno a musí začít po rockyovsku od nuly. K tomu jí má dopomoci její bratr, který nemá k drogám daleko a je to bývalý šampion. A když pomalu oba stoupají po schodech nahoru, na dveře zaklepe nedávná minulost, která by je mohla stát život.

Grand Prix

Film z roku 1966 sleduje čtyři fiktivní jezdce formule 1 v době, kdy smrtelné nehody patřily k běžné součásti toho sportu. Režisér Frankenheimer točil záběry během opravdových závodů, takže se zde objevují opravdové evropské tratě i někteří soutěžící. Grand Prix je skutečnou dobovou lahůdkou, která vám nabídne téměř tři hodiny aktivního soutěžení a dechberoucích záběrů a kolizí.

Rivalové

James Hunt a Niki Lauda. Odvěcí rivalové, kteří nemohli být víc rozdílní. Jeden je neřízenou střelou, americkým playboyem a vždy středem pozornosti. Druhý je profesionál každým coulem, uzavřený Němec, který zná trať a podmínky lépe než kdokoliv jiný. Co je spojuje, je chuť vítězit a porazit toho druhého. Věčný příběh, který napsaly závody Formule 1 v 70. letech 20. století, přivedl na plátno Ron Howard.

Le Mans '66/Ford vs. Ferrari

Le Mans neboli Ford vs. Ferrari je víc než závodním filmem o pozadí samotných závodů. Le mans je nejnáročnějším automobilovým závodem, který víc než rychlost samotných aut docení jejich vytrvalost, spolehlivost a to rovnou během 24 hodin. Le Mans má neskutečné závodní záběry, kdy tajíte dech, jestli auto a jezdec vydrží až do konce.

