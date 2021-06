König v prvním závodě v Itálii skončil na 24. místě, spokojený nebyl

Český motocyklový jezdec Oliver König má za sebou první závod v italském Misanu. Po dobrém začátku, kdy se startovním polem protloukal dopředu, udělal chyby a s nejrychlejšími jezdci se neudržel. Do cíle dojel na 24. místě se ztrátou 21 vteřin na vítěze. „Musíme zjistit, proč tu nyní jezdím o vteřinku později než při italském mistráku. Zkusíme do warm-upu udělat nějaké změny, snad se to pozitivně projeví v neděli,“ prohlásil König z týmu Movisio. Nedělní závod šampionátu Supersportů 300 je na programu v 15:15 a přímým přenosem půjde na Nova Sportu.