Plány motocyklisty Königa: chce navázat na Most a dá si pozor na track limit

Skoro po měsíci vjede talentovaný závodník opět do akce. Oliver König má navíc extra motivaci – ve Francii chce ukázat, že stupně vítězů v Mostě nebyla náhoda. Na skvělé výsledky z předešlých závodů třídy Supersport 300 plánuje navázat. „V Magny-Cours jsem nikdy nezávodil, těším se na to. Počasí je tu dost nejasné, většinou zde prší. Rád bych se pohyboval vpředu, boje na té čelní skupině mě neskutečně baví,“ uvedl König z týmu Movisio by MIE v tiskové zprávě pro média. Víkendové závody jsou v rámci MS superbiků k vidění na stanici Nova Sport.

Ještě několik dní poté, co na okruhu v Mostě vybojoval v srpnu třetí místo, mu chodily na mobil blahopřání. A lidi ho dokonce zastavovali a pogratulovali mu ke skvělému výkonu. „Říkali, že se jim moc líbila ta první zatáčka na mosteckém okruhu. A že jsem prý dobře bojoval,“ těšilo Königa, který je v současné době na 13. místě celkového hodnocení supersportů. Během pauzy byl několikrát jezdit na okruhu, stačil si vyjet také na motokrosu nebo dát flat track. Během září ho však čeká pořádná šichta, po Francii ještě další dva závody ve Španělsku.

Kromě rychlosti a dravosti se König chce zaměřit ještě na další věc – vyhnout se penalizacím za překročení track limitu. O co se jedná? O krajní místa nejčastěji v zatáčkách, kde dříve rostla tráva. A když do nich závodníci vjedou, mohou obdržet několik vteřin navíc. Klidně i zpětně po dojezdu do cíle. Své o tom ví talentovaný český závodník, který v Mostě sice skončil druhý, ale nepovolený přejezd tohoto místa ho odstrčil na třetí.

„Z mého pohledu to není moc šťastné řešení. Organizátoři to neměli dělat, nechat se tam měla tráva. Někdy nesmyslně a nelogicky tohle pravidlo rozhoduje závody,“ postěžoval si König, který jezdí na motorce Kawasaki Ninja 400. Překročení track limitu hlídají organizátoři, někdy to nahlašují přímo traťoví komisaři. Jenže se například stane, že nepovolený přejezd místa mnohdy nikdo nezaznamená. „Přijde mi, že organizátoři občas neví, co s tím,“ tvrdil Miloš Čihák, týmový manažer.

„Jenže na můj vkus je Oliver celkem často v track limitech. Je to dané jeho stylem. Snaží se co nejdříve přidat plyn po výjezdu ze zatáčky, hodně ho to vynáší ven. Rozhodně se na to chceme zaměřit, Oliver ví, že se nevyplácí tam vjíždět.“ V pátek jsou na programu tréninky, v sobotu pak kvalifikace a závod se jede od 12:45. V neděli je pak závod Supersport 300 naplánovaný na 15:15.