König veze z Barcelony body za 13. místo. Pro lepší umístnění chyběla odvaha

Český jezdec z týmu Movisio by MIE startoval do nedělního závodu z desátého místa. Už ve třetím kole se dokázal dostat na páté. A hlavně se držel v přední skupině, která se občas roztrhala. Ke konci v ní však bylo 18 jezdců. Když se však schylovalo k závěrečnému útoku, provedl König chybu. „Dvě kola před koncem jsem vyjel špatně z cílové rovinky, nevyužil jsem dobře slipstream. To mě moc mrzelo, kolo a půl jsem si nadával,“ tvrdil talentovaný český jezdec ze třídy Supersport 300.

Zatímco v sobotu ho zdobil odvážný styl, v neděli se König držel trochu stranou. „Nebyl jsem dostatečně agresivní jako v předchozím dni. Trošku jsem u toho přemýšlel a nerval se do zbytečných manévrů,“ potvrdil König. Podle manažera týmu Miloše Čiháka šlo o běžný případ. König totiž kvůli technické chybě v elektronice v sobotu spadl, a tak byl druhý den trochu zdrženlivější. „Soustředil se hlavně na to, aby dojel do cíle. To je po pádu, který přišel v předchozím závodě v Barceloně, celkem automatické. Já jsem nejšťastnější z kvalifikace, kde Oliver zajel skvěle,“ chválil manažer Čihák.

V neděli už jeho motorka Kawasaki Ninja 400 jela bez větších problémů. „Potíže s elektronikou se podařilo opravit, motorka fungovala skvěle. Moc děkuji mechanikům,“ dodal König, který v šampionátu drží 16. místo se 40 body. Další může přidat již o dalším víkendu ve španělském Jerezu. „Tam se chci nadále držet první skupinky a bojovat o co nejlepší místo. Že mám rychlost na to, abych se dostal na bednu, jsem si v Barceloně potvrdil,“ doplnil König.