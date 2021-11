König si musí na start počkat. Větší déšť jsem v životě neviděl, vzkázal

Český talentovaný jezdec ukazuje, že ani mezi nejlepšími na superbicích se neztrácí. Důkazem toho je sobotní kvalifikace v rámci Superpole. Ano, König sice skončil na posledním místě, ale s odstupem mén;ě než tři vteřiny na nejrychlejšího lídra šampionátu Topraka Razgatlioglu. A například na předposledního Španěla Tito Rabata ztratil pouze 0,6 vteřiny. „Jsem z toho nadšený. Kdyby mi někdo řekl, že nebudu mít ani vteřinu na mistra světa z Moto 2 a bývalého jezdce MotoGP, nevěřil bych mu. Vážím si toho pokroku, ale stále ho beru s pokorou,“ dodal český jezdec.

Navíc König těch dobrých časů zajel více, nebyla to pouze otázka jednoho rychlého kola. „Cítil jsem se lépe než v pátek. Postupně si osahávám limity superbikové motorky, i když do nich mám ještě daleko,“ tvrdil český jezdec, který si už dal do řeči s některými jezdci ze šampionátu. „Bavil jsem se s Nizozemcem Van Der Markem a jeho trenérem, byly docela dobré reakce od nich na tu moji ztrátu, za což jsem rád. Snad to nebude tak špatné.“

Na první jeho závodní zkušenosti si však musel počkat až na neděli. Na indonéský okruh začalo opravdu hodně pršet. Tak, že nebylo možné motorky pustit na trať. „Větší déšť jsem v životě neviděl. Předpověď je taková, že mělo pršet celý víkend, zítra je pravděpodobnost 60 procent, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tady se to mění opravdu z minuty na minutu,“ dodal König.