Čtyřkolkář Tůma se posunul do elitní desítky. Prozradil, jak zrychluje

V neděli na trati bloudil a ztratil mnoho času. V pondělí to však v Saudské Arábii bylo v rámci navigace snadnější. Možná také kvůli dešti a nižším teplotám. „Orientoval jsem se podle vyjetých kolejí... Jelo se po dunách a po písku. Tím, jak byl mokrý, tak tam stopa seděla a vydržela dlouho,“ popisoval Tůma výhody tohoto terénu. Zároveň s sebou mokrý písek přináší také nevýhody.

„Když se rozjede, tak je těžší a hůře se v tom pohybuje. Je lepší se proto mokrému rozježděnému písku vyhýbat. Zvolit stopu, kterou nikdo nejel. Tím dokážu více zrychlit a najet na soupeře cenné vteřinky. To ale nejde furt, protože se může narazit na nerovnosti, které mě mohou se čtyřkolkou vykopnout,“ uvědomoval si jezdec z pardubického týmu BARTH Racing, který v pondělí dojel odstupem 45 minut na prvního. V průběžném pořadí drží zatím ztrátu přes dvě a půl hodiny.

„Všímám si konkurence a vypadá to, že mají navrch hlavně v technice, konkrétně v motoru a v převodech. Snažím se jet maximálně rychle, na jedné rovince se mi to povedlo vytáhnout na 120 km/h. Ale stejně mi občas ujedou,“ všiml si rodák z Českého Krumlova. „Možná jim pomáhá to, že jsou to mladší kluci s méně kily,“ dodal s úsměvem.

Pozitivní je, že už si Tůma více zvyká na jízdu v dunách a v písku. Také ve druhé etapě jich bylo dost. „Jednalo se o klasické duny, které měly ostré hrany. Fakt to byl pořádný trénink,“ dodal jezdec na čtyřkolce, který si přeje jednu věc – dostat se více na jih. „Je tu furt zima, což se při dlouhých přejezdech projeví. Už, abychom se dostali někam dolů. Ale ještě minimálně čtyři etapy tu bude kosa a déšť.“