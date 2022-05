König sváděl v Portugalsku celý závod souboj se zkušeným Malajcem, byl dvacátý

Tohle byl závod, který ho může nakopnout dopředu! Oliver König v mistrovství světa superbiků dojel v Portugalsku na dvacátém místě. Po celou dobu byl v kontaktu se soupeřem, neustálý souboj sváděl s Malajcem Hafizhem Syahrinem. Ten ho nakonec v cílové rovince překonal. „Byl to můj nejlepší závod v superbicích, konečně jsem byl více ve skupince. Užil jsem si to a dost mě to naučilo, jak předjíždět,“ prohlásil König po závodě v Estorilu. Zde bude pokračovat také v neděli. „Chtěl bych se výsledkově posunout výš,“ vyhlásil český jezdec.

V předchozích závodech v královské třídě superbiků se König pohyboval po trati spíše osamocen. Start, úvodní kola a pak měl zbytek závodního pole jen na dohled... V Portugalsku byl scénář zcela jiný. Český jezdec se několikrát předjel s Malajcem Syahrinem. A do toho byl ve skupince s nimi ještě Španěl Isaac Viňales. „Koukal jsem na to jak péro z gauče. Bylo to super. Předjížděli se a tímhle závodem získal Oliver mnoho zkušeností. Až se mu to rozleží v hlavě, tak to bude jenom lepší,“ dodal manažer Miloš Čihák, který zároveň působí v týmu MIE Honda Racing, za který právě Syahrin závodí.

Rozhodně se nejedná o žádného nováčka. Vždyť malajský jezdec má za sebou dvě sezony v MotoGP a několik v Moto2. König ho předjel nejprve v pátém kole, poté v osmnáctém. Od sebe byli maximálně ve vteřině. Nováček třídy superbike vše směřoval k poslednímu kolu. „Tam jsem si vše připravoval dopředu. Věděl jsem, kde ho chci předjet. To se mi povedlo, jenže v předposlední zatáčce jsem udělal chybu. I tak jsem držel svoji pozici, jenže Hondě to jelo na rovince trochu více a nakonec mě překonal,“ popsal König klíčové momenty. „Mrzí mě to, chtěl jsem být před ním a vybojovat devatenácté místo. Celkově to beru jako zlepšení.“

Jezdec z týmu Orelac Racing byl spokojený také s tím, že v Estorilu zajížděl konstantní časy během prvního závodu. „Jsem moc rád, že jsem nezvadl. V posledním kole jsem byl jen o šest desetin pomalejší než v mém nerychlejším kole. Fyzicky jsem se cítil dobře, chtěl bych poděkovat trenérovi z Balance clubu Brumlova, kde mě dávají dohromady. Teď se budu jenom zlepšovat,“ dodal König, kterému pomáhá bývalý jezdec z MotoGP David Salom. „V týmu jsou spokojení. David už na mě začal trochu tlačit, už to není jenom jeď, ale tlač, máš nové gumy. Mě to vyhovuje, protože jedu a jsem více zakrvený.“

V neděli čeká českého závodníka další náročný program – Superpole race a druhý závod, který bude k vidění od 15:00 na stanici Nova Sport.