Suverénní vítězství, pak nealkoholická oslava. Juránek dominoval v Itálii!

Opět přesvědčil, že má dravý talent. Sedmnáctiletý Filip Juránek se o víkendu zúčastnil v Itálii Alpe Adria Cupu, kde se jede také mezinárodní domácí mistrovství. Na okruhu v Cremoně se mu dařilo v trénincích, kvalifikaci, ale také v závodech. V těch dominoval a zvítězil stylem start – cíl. „Byl to neskutečný víkend, vše se dařilo. S mechaniky se mi podařilo skvěle nastavit motorku,“ tvrdil Juránek z týmu Movisio Racing, který v konkurenci 36 jezdců zvítězil v kategorii Supersport 300 o tři vteřiny. Od 10. června bude opět v Itálii závodit na šampionátu juniorů Yamaha R3 Cup.

Premiéra na italském okruhu v Cremoně se mu náramně vydařila. Hned od začátku totiž patřil k nejrychlejším ve startovním poli. To bylo tvořeno hlavně domácími italskými jezdci. „V týmu mohu počítat s profesionálním zázemím. Motorku jsme společně s mechaniky z týmu Movisio Racing výborně nastavili, naprosto to sedlo na okruh v Cremoně. To mi dodalo velký kus sebevědomí,“ pochvaloval si talentovaný jezdec z Prahy, kterého na jeho závodnické cestě podporuje také mezinárodní komunita pro startupy Startup Disrupt, stavební podnik VLTAVÍN HOLDING a další.

V první závodě se mu dařilo a Juránek všem ujel hned od startu. Náskok si s jistotou udržoval až do cíle. Nebylo co řešit. Připsal si tak první triumf v Alpe Adrea Cupu. „Porazit tolik domácích soupeřů je opravdu paráda. Chci opravdu smeknout před Filipovým výkonem a super prací našeho malého, ale skvělého týmu,“ prohlásil Josef Kubíček, koordinátor projektu a populární komentátor. „Bylo to skvělé, došlo také na oslavu. Ale samozřejmě se pili nealkoholické nápoje, takže hlavně limonády. Filipovi není ještě osmnáct let.“

Soupeři začali zbrojit, tým Trofeo Italy Varese ještě v noci sehnal speciální díly. Díky nim jejich motorky zrychlily výrazně. Jenže i s tím si Juránek dokázal poradit a také v neděli před sebe nikoho nepustil. „Byl to opravdu skvělý víkend. Je potřeba si uvědomit, že kategorie měla plný startovní rošt a já se opravdu nestíhám divit, jak Filip pracuje. Má to skvělou odezvu na závodní trati. Zároveň nás stále čeká opravdu hodně práce,“ prohlásil Miloš Čihák, CEO Movisio Racing.