Motocyklista König si zlomil klíční kost. Závody superbiků plánuje stihnout

Velká komplikace v jeho první sezoně mezi elitou. Oliver König si během tréninku v Mostě zlomil klíční kost. Nehoda se přihodila před týdnem, český motocyklový jezdec už je po operaci a v ramenou má šest titanových šroubů. To, že se nepostaví na start závodu MS superbiků, si vůbec nepřipouští. „Doktor mi dal do těla nejtužší možné šrouby, prý mi do nich mohou mlátit baseballovou pálkou a nic se mi nestane. Za čtrnáct dní chci být na motorce,“ prohlásil König, kterého závod ve Velké Británii čeká v polovině července a poté už je na programu zastávka v domácím Mostě.

Dva dny jezdil na litrovém stroji, ladil formu. Čekalo ho závěrečné kolo a poté zajížďka do boxu. Jenže ve druhé zatáčce mosteckého okruhu se to přihodilo – Oliver König byl příliš rychlý a dostal highsidera. „Byla to moje chyba a vyletěl jsem před motorku přímo na břicho. Stroj na mě pak ještě spadl. Ihned jsem vyskočil, proklepal si hlavu a rekapituloval, co se vlastně stalo,“ popisoval český závodník, který si v prvních momentech myslel, že je zcela v pořádku. „Jenže pak jsem začal hýbat oběma rukama a v jednom rameni mi něco divně přeskočilo. Když jsem viděl reakci paní doktorky, bylo mi jasné, že je kost zlomená.“

V tu chvíli přišel na Königa ohromný vztek. „Prohodil jsem v duchu všechna sprostá slova, která jsou. Byl jsem na sebe naštvaný,“ doplnil. Jediný český zástupce v mistrovství světa superbiků odjel rovnou do nemocnice Bulovka, kde ho operoval doktor Martin Biegel. „Chci moc poděkovat Ivaně Feiglové, že to zařídila. V týdnu jsem už byl u něj na kontrole a byl překvapený, jak zlomenina a sešití vypadá. V pátek mi vyndají stehy a měl bych začít s rehabilitací. Ta bude probíhat s mým fyzioterapeutem Karlem Holánem. Bude potřeba rameno rozhýbat a nutně ho posilnit,“ tvrdil jezdec z týmu Orelac Racing. „Moc mě to mrzí, protože mě čekali tři dny testů v Mostě a měl jsem další plány.“

Inspiruje ho Jorge Lorenzo

Už před začátkem sezony si König zlomil ruku, nyní klíční kost. I přesto je odhodlaný, že mu to jeho nováčkovskou sezonu v královské třídě superbiků nezkomplikuje. Inspirací mu je Španěl Jorge Lorenzo, který si v tréninku v roce 2013 zlomil klíční kost a v neděli po operaci skončil v závodě MotoGP na pátém místě. „On to dokázal za 48 hodin, já mám na to několik týdnů. Video, jak to udělal, sleduji snad každý večer,“ prohlásil König, který informaci o zranění předal jeho španělskému týmu. „Vzali to dobře, mechanici mi poslali smajlíky s objetím. Moc jim za to děkuji.“



V šampionátu superbiků ho čekají jeho oblíbené tratě – na Donington parku a v Mostě. „Nedokážu si představit, že bych tam chyběl. Tyhle okruhy mám nejvíce rád a chci tam ukázat mé další zlepšení. A věřím, že když to zvládnu, obrovsky moc mě to psychicky posílí.“