Z Königa jsem měl obavy, ale v superbicích má své místo, říká Francouz Mahias

Patří ke zkušeným závodníkům v mistrovství světa superbiků. Vždyť Francouz Lucas Mahias závodil v Moto 2 nebo v Supersportech, kde vybojoval titul. V Mostě v letošním roce jel zcela poprvé. „Okruh se mi líbil, je velmi rychlý,“ dodal Mahias z týmu z týmu Kawasaki Puccetti Racing. Třiatřicetiletý jezdec si pochvaloval hlavně atmosféru. „Je vidět, že Češi mají motorky rádi. V publiku bylo hodně lidí a moc jsem si to užil.“

V celkovém pořadí je Mahias zatím na 14. místě, v letošním roce sesbíral 31 bodů. V Mostě bral dvanáctou příčku a devátou, což je doposud jeho nejlepší umístění v sezoně. „V minulém roce jsem tady nezávodil, chybí mi najeté kilometry. Ale postupně to bylo lepší. Se sezonou zatím nejsem moc spokojený,“ dodal zkušený Francouz.

I on byl jedním z jezdců, kterého přestup Olivera Königa do nejvyšší kategorie překvapil. „Měl jsem z toho trochu obavy, protože přecházel z nejslabší třídy Supersport 300. Je těžké přesedlat z nejslabší motorky na nejsilnější. Bál jsem se, že bude pro nás nebezpečný jako nováček,“ prozradil Mahias, který však postupně názor změnil. Vždyť König prakticky vůbec nepadá. Pouze v Superpole Race v Mostě se dostal do kontaktu se soupeřem, po kterém spadl a zlomil si nohu.

„Myslím, že všechny přesvědčil, že Oliver má tady své místo. Ví, co dělá a postupně zrychluje, což ukázal také v Mostě,“ dodal Mahias. Jediný český jezdec v MS superbiků právě v Mostě předvedl své nejlepší výsledky, když zajel dvakrát na šestnáctém místě. A byl jen kousek od svého prvního bodu.

Podle Mahiase je startovní pole superbiků v tomto roce velmi vyrovnaná a úroveň opravdu vysoká. „Je hodně těžké se prosadit, protože plno jezdců má hodně dobré motorky,“ dodal Francouz, který kromě Mostu navštívil také Prahu. „A musím říct, že je to jedno z nejhezčích měst, které jsem kdy navštívil. Moc se mi tam líbilo.“ Šampionát superbiků pokračuje 9. září závody ve Francii.