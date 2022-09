König o léčbě zlomeniny nohy: Myslel jsem si, že to bude prkotina

Český závodník Oliver König se vrací do akce poté, co si v srpnu v Mostě na třikrát zlomil kůstku v nártu u nohy • koláž iSport.cz

Má za sebou měsíční pauzu, o víkendu už bude Oliver König řádit na okruhu ve Francii. Právě v Magny-Cours pokračuje šampionát superbiků. A minulý závod v Mostě českého jezdce bolel hodně, protože ho odjel se zlomeninou nohy. „Čtrnáct dní jsem musel chodit o berlích, pak jsem nohu pomalu zatěžoval a mělo by to být už dobrý,“ líčil jezdec španělského týmu Orelac Racing. V pátek bude mít tréninky, o víkendu pak ostrý závodní program. Přenosy nabídne Nova Sport.

V srpnu v Mostě jste sice vybojoval dvakrát šestnácté místo, ale zároveň jste si na třikrát zlomil po pádu v Superpole Race kůstku v nártu u nohy. Jak se to podařilo vyléčit?

„Myslel jsem si zpočátku, že to bude prkotina, ale když jsem se vzbudil v pondělí po závodech, fakt jsem nemohl chodit. Do toho jsem byl v minulém týdnu na testech v Barceloně, začal jsem chodit do kryosauny. Šlo o to, aby se zmírnil otok. A to se povedlo.“

Co vám říkal doktor?

„Že se mohla dát noha do sádry. Ale když jsem byl opatrný, tohle se aplikovat nemuselo. Je to lepší řešení, protože mi tím alespoň neztuhnul kotník. Podle něho byla kost celkem rozštípaná, šlo o tříštivou zlomeninu.“

V jaké jste teď kondici? Můžete s tou nohou běhat?

„Ano, zkoušel jsem to a mohu. Navíc na testech v Barceloně jsem ujel za dva dny 112 kol. Cítil jsem se dobře, jen jsme museli uříznout na motorce stupačku, abych nestál na té hlavičce, ale uprostřed. Jak jsem totiž vyjel, nemohl jsem pořádně zatlačit na špičku. Pak to ale šlo.“

Budete muset nějak upravovat motorku také ve Francii?

„Uvidíme, až si na ní sednu a zatížím špičku nohy. Byl jsem ale na flattracku, po čtyřech a třech jízdách to začalo bolet, ale pak to bylo dobré.“

Čím si zpětně vysvětlujete, že jste dokázal závod odjet v Mostě i s touto zlomeninou?

„Díky adrenalinu. Ze začátku mě to limitovalo, ale když jsem pak našel správný a nebolestivý posed na motorce, tak to pak šlo. Kdyby se ale ten pád přihodil v sobotu, v neděli bych nejel. To bylo štěstí.“

Jaké jste dostával zpětně reakce, že se vám i s tímto handicapem podařilo závod dokončit kousek od bodované pozice?

„Byly pozitivní, že jsem to nevzdal a že jsem bojovník. Ale kvůli reakcím jsem to nedělal. Potěšila mě reakce od mých mechaniků a od Argentince Mercada. Říkal, že jsem si body zasloužil více než on. V Mostě dojel totiž kousek přede mnou na patnáctém místě. A nejvíce mě potěšil Filip Salač.“

Jak to?

„Byl se mnou v Mostě, přímo v boxech. Hodně mi pomohl, ledoval mi nohu, došel mi pro větší botu a kombinézu a dal mi do ní airbag. Byl mi velkou oporou a chtěl bych jet někdy za ním na závod, abych mu to oplatil.“

Vidíte v polovině sezony progres na sobě v MS superbiků? Podle týmu Orelac Racing si nejvíce pochvalují, jak komunikujte v boxech s mechaniky.

„Já se snažím dávat tu nejlepší zpětnou vazbu. Progres je sice malými krůčky, ale je. Čekal jsem, že bude větší, hlavně v mé ztrátě na nejlepší jezdce. Tam je zatím větší ztráta, kterou chci ale smazat.“

Myslíte, že se vám podaří získat body v letošní sezoně?

„Snad také. Třeba v Indonésii, což je trať, kterou znám. Ale letos je konkurence obrovská, za poslední léta asi největší.“