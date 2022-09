Motocyklistu Juránka čekají ve Francii závěrečné závody šampionátu juniorů

Obrovskou smůlu měl v domácím závodě v Mostě, kde se nemohl před domácími diváky ukázat. Juránka totiž skolila angína a byl rovněž na kapačkách. „Bojoval jsem však do poslední chvíle a chtěl jsem se zúčastnit. Jenže můj zdravotní stav nebyl opravdu dobrý a nakonec jsme to po konzultaci s doktorem a týmem museli odpískat. Nebylo by to bezpečné,“ vysvětloval Juránek, který ale v šampionátu pro talentované jezdce ukázal kvalitu a dravost.

Jezdec z Prahy tak klesl v celkovém pořadí na třinácté místo. Před závody ve Francii ale nelenil, zúčastnil se závodů Alpe Adria a mezinárodního domácího šampiona v chorvatské Rijece. Tam Juránek oba závody vyhrál po krásných soubojích se soupeřem z Polska. „Svedl jsem s ním mnoho soubojů, což mě velice baví. Takhle bych se chtěl na okruhu prezentovat,“ dodal Juránek.

V Yamaha R3 BluCru Cupu čeká Juránka v pátek volné tréninky a kvalifikace, v sobotu pak závody. „Chtěl bych se umístit do desátého místa v celkovém pořadí. Proto budu potřeba předvést ve Francii fakt dobré výsledky,“ dodal Juránek z týmu Movisio Racing.