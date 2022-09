Ve druhém závodě ve Francii dojel König osmnáctý. Zlomená noha ho netrápila

Oliver König dokončil také druhý závod mistrovství světa superbiků ve Francii. Český jezdec v elitní třídě dojel do cíle na osmnácté příčce s odstupem více než minutu na vítěze. V boxech u něj převažovala nespokojenost. „Nebylo to dobré, protože jsem nebyl jako včera v kontaktu s dalšími jezdci. Dopředu jsem se dostával hlavně po chybách soupeřů,“ prohlásil König. Šampionát pokračuje od 23. září v Katalánsku.

Sobotní den zastihl Olivera Königa v dobré formě, v Magny-Cours sice skončil na 22. místě, ale svedl hodně soubojů na trati. Neděle už ale byla bohužel jiná. Nováček letošní sezony v superbicích neodstartoval dobře, držel se vzadu. Navíc brzy odpadl Argentinec Leadro Mercado, který měl technické potíže a musel odstoupit. Právě s ním se König držel v sobotu po celou dobu druhého závodu. V neděli však valnou část jezdil po okruhu sám.

Ke konci závodu měl problémy také Malajec Hafizh Syahrin, kterého poté König předjel. „S odstupem na špičku ale nejsem vůbec spokojený,“ tvrdil König z týmu Orelac Racing, který má tak za sebou první závod po zlomenině nohy, kterou si přivodil při Superpole Race. „Bylo to dobré, vůbec mě to netrápilo. Za to jsem moc rád, protože se noha opravdu dobře zahojila. Regenerace a kryosauna mi rozhodně pomohly. Jen mi trochu bolela záda při závodě.“

Český jezdec tak dojel předposlední s odstupem jedné minuty a čtyř vteřin. Ještě předtím v Superpole race skončil na 23. místě. „Budu se připravovat na další závody, abych byl na ně ještě lépe připravený,“ doplnil König.