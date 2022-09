Krajčovič zabojuje v Pardubicích ve flattracku o bednu! Dorazí i Rossiho svěřenec

Přesně třicet závodníků z jedenácti zemí světa dorazí do Pardubic na mistrovství světa flattracku. A v sobotu na plochodrážním stadionu budou mezi sebou bojovat o body do světového seriálu. O nejvyšší příčky chce usilovat také Ervín Krajčovič, který momentálně drží sedmou příčku. „V minulém roce mi moc nechybělo ke stupňům vítězů, letos bych rád patřil k nejrychlejším a dojel na bedně,“ vyhlásil zkušený domácí jezdec. Začátek hlavního závodu je naplánován od 13:00.

V Pardubicích se dá čekat velký motoristický svátek. Kromě Zlaté přilby nebo Zlaté stuhy dojde také na bitvy ve flattracku. Tedy na běžných motorkách a ne plochodrážních speciálech. K tomu navíc během jedné závodní jízdy bude proti sobě bojovat dvanáct borců. „Jde o velmi atraktivní podívanou, je to dynamický a relativně nový motoristický sport,“ říká o americké obdobě ploché dráhy Ervín Krajčovič. Flattrack si zamiloval třeba Valentino Rossi, z domácích motorkářů pak Oliver König nebo Filip Salač.

Systém závodu je podobný klasické ploché dráze, o emoce a dramatické momenty nebude nouze. „Celkem proběhne osmnáct startů, takže člověk nekouká na jeden závod třicet čtyřicet minut. Atmosféra v mistrovství světa je super,“ pochvaluje si Krajčovič. Největší favorit je Ital Matteo Boncinelli, který v letošní sezoně vyhrál dva závody. „Začínal klasicky na silničních motorkách a pochází z akademie od Valentina Rossiho. Je šikovný a dravý,“ dodal český zástupce, který v Pardubicích pomýšlí na přední příčky.

I proto, že se mu líbí zdejší dráha. „Pro flattrack, kde jedeme ve dvanácti lidech, je to ideální. Tady se dá pořád najít hodně místa na předjíždění. Na víc je dráha fantasticky připravená a pro mnohé může být příkladem,“ dodal Krajčovič. Sám moc dobře ví, jaká je nejlepší strategie pro úspěch v závodní jízdě. „Extrémně důležitý je start. Sice jsem teď v sobotu na českém mistráku vyjel jako šestý, ale to si nemůže jezdec z MS dovolit. Hlavně je důležité se dostat do první řady mezi šestku nejrychlejších, to je polovina úspěchu,“ dodal Krajčovič.

Český jezdec, který zároveň působí u dakarského týmu ORION – Moto Racig Group, nebyl od stupních vítězů v minulém ročníku daleko. Vždyť jezdil několik kol na třetím místě, v tom závěrečném byl čtvrtý, ale nakonec skončil pátý. „Z toho jsem se poučil a nyní chci být v top tři. To je můj hlavní cíl,“ dodal Krajčovič.

Slavnostní nástup začne v sobotu v Pardubicích ve 12:45, začátek hlavního závodu je pak od 13:00. Základních jízd je šestnáct, po nich putuje top 10 nejlepších jezdců do finále. O dvě poslední příčky zabojuje zbytek a poté už následuje pouze finále.