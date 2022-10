Motorka ztratila po výměně rámu mrštnost, smutnil König

Od prvních tréninků v Barceloně zažívá Oliver König výkonnostní útlum. Koncem září předvedl český jezdec výborný čas v trénincích, když byl pouhou 1,5 vteřinu za špičkou. Jenže den poté došlo na zpomalení. Proč? „Bohužel tým ve Španělsku vyměnil na motorce rám, protože byl poškozený. A od té doby se hledá optimální nastavení, které by se přiblížilo k těm časům v Barceloně. Je to škoda, ale takové jsou občas problémy v motocyklovém světě,“ vysvětloval Miloš Čihák, jezdcův manažer a CEO Movisio Racing.

Po technickém zásahu v podobě výměny rámu na jeho kawasaki se König připoutal k zadním příčkám. V závodech jezdil na chvostu, bez soubojů a kontaktu se zbytkem pole. „Netěší mě to, ale vždycky jsem byl zvyklý ve sportu bojovat, například také v gymnastice, se kterou jsem začínal. A nestěžovat si,“ dodal König, kterého nejvíce trápí aktuální dynamika stroje. „Reálný stav je takový, že motorka nevyjíždí ze zatáčky příliš rychle. Zaobíráme se tím a hledáme co nejlepší řešení pro zlepšení.“

Ve španělském týmu Orelac Racing si situaci uvědomují. „Nálada v boxu je taková neutrální, všichni byli v Portugalsku zklamaní, ale nikdo mi to neměl za zlé. Ztráta přes čtyři vteřiny na čelo není jenom o mě a mých výkonech na trati,“ upozornil König, který měl k tomuto tvrzení objektivní důkazy. „Když jsme předělali nastavení v motorce, najednou jsem jel o dvě vteřiny rychleji. To se mi normálně nestává, to není standardní geneze během závodního víkendu.“

V neděli v Portugalsku už ale dosahoval v průběhu závodu dobré časy. To dává naději, aby poslední tři závody König zvládl. Uskuteční se mimo Evropy, nejprve ho čeká Argentina, poté Indonésie a sezona se zakončí v Austrálii. „Tam jsem ještě nikdy nejel, stejně jako v Argentině. Do Indonésie se těším, trať je krásná a rychlá. Jsem zvědavý, jak se vypořádám se svým posunem. Naposledy jsem tam jel před rokem, také na superbiku,“ připomněl König loňský závod, kde dostal šanci u jiného týmu. Tehdy svým výkonem zaujal manažery z MS superbiků. Důležitý závod se uskuteční 11. listopadu.