Jako jízda na bramborovém poli. Tůma na Africa Eco Race zažil nejzrádnější etapu

Tohle bylo rozličné peklo. Dvě třetiny středečního dne se jelo přes rozbité cesty s hrboly. „Na čtyřkolku fakt fyzicky náročné, neustále jsem musel nadskakovat,“ dodal Tůma, který bojuje na náročné dálkové pouštní soutěži. A až na jeden den, kdy mu vypověděl službu motor, se držel pokaždé vpředu. Ne jinak tomu bylo i ve středu.

„Sice jsme jeli po pláni, ale bylo to tam zarostlé trávou. Také se tam nacházelo hodně stromů a keřů. Museli jsme se prodírat lesem, kvůli tomu jsem pak neviděl moc na kameny. Kdybych do nějakého narazil, tak by to bylo špatné,“ dodal Tůma. A tím to komplikacemi nekončilo. „Organizátoři udělali změny na trati, protože tam byly zaplavené planiny. Vypadalo to jako jezero.“

V průběhu středečního dne měl tak Tůma menší krizi. „Terén vypadal jako bramborové pole, na tankovačce jsem byl hodně utahaný,“ dodal závodník na Yamaze, který musel překonat zhruba 70 kilometrů dun. Ty ho ve čtvrtek rovněž budou čekat.