Tůma se na Africa Eco Race zaskvěl sedmým nejrychlejším časem

Druhé umístění v nejlepší desítce předvedl Zdeněk Tůma. Ve čtvrtek na Africa Eco Race skončil na sedmém místě, do cíle dojel hodinku za vítězem. Tímto velkolepým výkonem se jezdec z týmu BARTH Racing posunul na celkovou 22. příčku, poskočil o devět míst. A to jako jediný účastník na čtyřkolce mezi závodníky na motorce. „Fakt jsem nečekal, že se takového umístění dočkám,“ prohlásil Tůma, který opět spoléhal na precizní navigaci.

V Mauretánii čekala na účastníky opět etapa o délce více než 400 kilometrů. „Ze začátku tam byly drobné navigační pastičky, které jsem si pohlídal. Jel jsem furt dopředu, hrnul to. Pak nás čekaly duny, ve kterých se mi podařilo předjet několik motorek,“ dodal Tůma, jezdec na Yamaze. „Pak následovala písčitá cesta, která zase byla rychlá, tam mi většinou soupeři ujeli. V některých pasážích ale má čtyřkolka jela lépe na rovných cestách. Proto to dopadlo takhle na hezký výsledek.“

Tůma na Africa Eco Race svými výkony přitahuje pozornost. A hlavně má mezi soupeři respekt. „Když se s nimi potkám na startu, prohodíme pár slov a často mi pogratulují. Také ve čtvrtek v cíli jsme si vzájemně pogratulovali,“ dodal Tůma. Někdy si stane, že za ním dokonce jedou na trati. Proč? Jezdec z Českého Krumlova má totiž skvělou navigaci.

Jak to dělá? „Sleduji kilometry, snažím se nesjet z ideální stopy, protože bych pak musel řešit nějaké dorovnání kilometrů. Jedu po namalované trase. Třeba se stane, že motorkář mě předjede, jenže za 500 metrů je odbočka a on jede furt rovně v tom zápalu. Pak to přejede, jenže já jedu správnou cestou. Vše si hlídám, snažím se být poctivý. A spoléhám na intuici,“ dodal Tůma.

V pátek čeká závodní kolonu druhá smyčka, tentokrát bude start a cíl z mauretánského města Ouad Naga. „Už to snad bude poslední etapa, která má více než 400 kilometrů,“ přál si Tůma.