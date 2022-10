Tůma překonal krizi. Cíl už není daleko, říká a těší se na Senegal

Už jen dvě etapy a Zdeněk Tůma dokončí náročnou Africa Eco Race. V ní předvádí skvělé výkony, vždyť v pátek zajel třináctý nejlepší čas. Díky tomuto výkonu poskočil na 21. místo v celkovém pořadí. „Netěšil jsem se na pátek, protože mě čekalo 460 kilometrů. Už je to ale poslední rychlostní zkouška takto dlouhá a náročná. Už vyhlížím cíl,“ dodal Tůma, závodník na čtyřkolce z týmu BARTH Racing.

Také v pátek nebylo na programu nic lehkého. Naopak! Celá etapa se odjela v Mauretánii na písku. „Asi šedesát kilometrů bylo v dunách. Nejtěžší byly úseky s velbloudí trávou. To jsou pískové kopečky zarostlé roštím. Musel jsem hodně kličkovat, abych někde nezapadl a vyhnul se jim. Ale povedlo se mi předjet pár jezdců na motorce,“ popsal závodník na Yamaze.

Tůma se nevyhnul těžkým momentům. A to nejenom kvůli terénu. „Bylo mi také trochu špatně od žaludku. Nevím, jestli je to kvůli jídlu. Nebylo lehké tyhle zdravotní komplikace překonávat,“ popsal Tůma, jediný účastník na Africa Eco Race na čtyřkolce. V pátek se už poprvé dostane do Senegalu, kde budou patřit mezi překážky hodně zeleně a stromů.

Motivace je už jediná – dostat do cíle. Ten končí v senegalském městě Dakar v neděli. V sobotu však na Tůmu a spol čeká pouze 122 měřených kilometrů. První rychlostní zkouška v Senegalu, která měla měřit šedesát kilometrů, se zrušila. „Jsou tady šílené teploty kolem 50 stupňů celsia, je to velice náročné závodění v těchto podmínkách. Už se moc těším, až budu u legendárního jezera v Dakaru,“ přál si Tůma.