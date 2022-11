Durdis byl ve Španělsku osmý. Čekal jsem od sebe více, tvrdí. Byla to škola, dodává trenér

Jedenáctiletý motocyklový závodník Roman Durdis má za sebou dosavadní vrchol kariéry. V rámci Velké ceny Valencie skončil jako celkově osmý v závodech MiniGP, do kterých se kvalifikovalo 33 nejlepších závodníků do čtrnácti let z celého světa. “Umístění je sice v první polovině, ale za mě špatný výsledek. Čekal jsem od sebe více. Příště musím být silnější,” řekl bezprostředně po závodě Durdis, kterého od dětství trénuje bývalý elitní český závodník Lukáš Pešek.