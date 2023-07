Autodrom v Mostě přivítá nejrychlejší motocykly. MS Superbiků je za rohem

Tisíce fanoušků se na konci července opět sjedou do Mostu, aby byly svědky mistrovství světa motocyklů kategorie Superbike. V loňském roce si na sever Čech našlo cestu téměř 40 tisíc příznivců a organizátoři dělají vše pro to, aby letos tuto hranici pokořili. Lákavé ceny vstupenek i bohatý doprovodný program, který bude založen na interakci s diváky. I to slibují pořadatelé MS, které 28.-30.7. opět ovládne Most.