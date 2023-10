Nový rekord i bláznivý kousek. Český lyžař jel na střeše auta 208,22 km/h

Časopisu Svět motorů se podařilo zrealizovat bláznivý kousek – a zapsat se do historie. Po měsících ladění a příprav přišrouboval na jedno z nejrychlejších kombi aut planety Audi RS6 Avant nejrychlejšího českého lyžaře Radima Palána. A na letišti v Panenském Týnci se s ním závodník Filip Salaquarda rozjel 208,22 km/h.

Jde o nový světový rekord na střeše sériově vyráběného automobilu. To vše pod dohledem agentury Dobrý den, která registruje česká maxima a vydává Českou knihu rekordů. Odteď v ní figuruje i kousek Radima Palána a Světa motorů.

V Česku jde o unikátní počin a ve světovém měřítku se podařilo překonat dosavadní nejvyšší metu 201 km/h. Stojí za ní lyžař Lasse Nyhlén, závodní jezdec Mikael Nabrink a černá Alfa Romeo GTV 2.5.

Kterak se myšlenka rekordu zrodila, jak všechno celý den na letišti v Panenském Týnci probíhalo, uvidíte v televizním Světě motorů na stanici Nova Action. Všechny odvysílané díly jsou dostupné na Voyo, pořad bude dostupný i ZDE>>>

Radim Palán, lyžař a nový český rekordman: „Zásadní, řekl bych dokonce kriticky zásadní, bylo držet tempo s rychle se zrychlujícím autem pod nohama. Bylo to jiné než na sněhu. Na něm vnímám zrychlení v horní polovině těla. Zato na autě ve spodní. Na obrovské zrychlení jsem zvyklý. Vždyť na kopci zažívám něco podobného jako piloti ve formuli 1.“

Filip Salaquarda, závodník a řidič Audi RS6 Avant: „Musím říct, že jsem fakt cítil adrenalin, ale Radim musel cítit ještě mnohem větší. Mezi námi to bylo hlavně o sladění: mě jako řidiče a Radima na střeše. Vychytat to tak, abychom zbytečně nezrychlovali, zbytečně nebrzdili. A to se povedlo dokonale.“

David Šprincl, organizátor akce: „Jsem pyšný, že se vše povedlo, protože upřímně: pro 99,9 % lidí by šlo o hazard se životem. Ale chystali jsme se na celou akci poctivě, se vší profesionalitou, nemohli jsme pro bezpečnost udělat víc.“