Sluková s Hermannovou v nejistotě kvůli viru: Ubývají šance na chyby | iSport.cz

Plán byl jasný. Co nejdřív urvat do žebříčku maximum bodů a hurá na olympiádu do Tokia. Jedničky českého beachvolejbalu Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová ale musí ze světa přijímat novinky o šíření koronaviru, který už promlouvá do turnajů na světovém okruhu. „Ubývají šance, kde se nám může nezadařit,“ vědí obě hráčky.

Absolvovaly skvělá soustředění. V písku na plážích v jihoafrickém Kapském městě a na Kanárských ostrovech strávily desítky hodiny. Pod taktovkou trenéra Simona Nausche dostávaly formu do perfektnosti. Detaily ještě budou moci vyladit v rámci poslední přípravy v Los Angeles.

„Kdybychom měly zítra naskočit do zápasu, tak jsme určitě ve všech aspektech už teď dál, než když jsme loni vyrážely na podnik do Číny s velkým otazníkem. Myslím si, že to bude fungovat, jsme připravené,“ hlásí beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová. Jenže ideální nastavení může přijít vniveč, když aktuální globální téma číslo jedna – koronavirus – hatí naplánovaný harmonogram.

„Nesmíme koukat příliš hodně dopředu. Jak se situace kolem koronaviru vyvíjí, tak pro nás jsou následující tři čtyři měsíce nevyzpytatelné.“ zmiňuje Sluková v kontextu problému s označením 2019-nCoV. Zatím z kalendáře vypadly tři velké podniky – turnaje v Singapuru, Sia-menu byly zrušené, akce v Jang-Čou odložena na podzim.

A i kdyby se turnaje konaly, český pár by se sám do destinací v Asii nehrnul. „Můžeme tam vyjet, vrátíme se zdravé, ale přesto nám nikdo nezaručí, že nás pak nezavřou do Motola na čtrnáct dní. Za to to nestojí,“ hodnotí Hermannová. „Na Bulovku,“ opravila se smíchem parťačku Sluková.

Ovšem obě už s vážnou tváří ví, že ve značně osekaném itineráři je daleko menší prostor na přešlapy. „Ubývají šance, kde se nám může nezadařit,“ podotýká Sluková. V případě vícera zaváhání může být olympiáda v Tokiu pro bývalou nejlepší dvojici světa v ohrožení.

Kvalifikování se na sportovní svátek bylo, je a bude jasnou prioritou. Jedna z cest k japonskému cíli vede přes průběžný žebříček. V něm momentálně patří dvojici S+H třináctá pozice, přičemž se kvalifikuje nejlepší patnáctka. Přichází čas kalkulace. „Měl jsem různé strategie, jak se kvalifikovat. Teď jsem to musel kompletně změnit,“ říká kouč Nausch.

V původním plánu bylo odehrát devět turnajů, z nich valnou část na prestižních čtyřhvězdičkových akcích. „Musíme být připravené na těch pár příležitostí, které budeme mít. Potřebujeme minimálně dva výsledky v první desítce, abychom si udržely šance,“ doplňuje svého manžela a kouče v jedné osobě Sluková.

Olympijský hlavolam v táboru českých beachvolejbalových jedniček už vůbec nemusel být hlavním tématem. Na kvalifikačním podniku v čínském Chaj-jangu byly jediný bod od toho, aby dřímaly místenky na olympiádu ve svých rukách. Nestalo se. „Loňský rok měl takovou hořkou pachuť,“ naráží Sluková zároveň i na fakt, že ji zlomenina malíčku znemožnila start na světovém šampionátu v Hamburku. „Ale asi to tak ve výsledku mělo být a musíme více zamakat v přípravě. Před předchozími olympiádami jsem nikdy dopředu neměla jistotu, člověk pociťoval určitou tenzi. Podle mě to má co do sebe. Nůž na krku není od věci,“ dodává.

Sluková o sobě sama říká, že je perfekcionistkou. Moc si chce pod pěti kruhy zahrát i potřetí v životě. Jenže nelze vyloučit, že koronavirus bude mít dopad i na olympiádu. „Pokud tahle nevyjde, tak si budu muset přeplánovat následující čtyři roky,“ nastiňuje Sluková. Jednatřicetiletá hráčka má totiž v plánu po sezoně založit rodinu. Písečný kurt v kulisách olympiády je ale obrovským lákadlem. „Pokud by Tokio nevyšlo, tak motivace ke comebacku by byla samozřejmě ještě větší.“