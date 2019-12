Rusko a doping, tvrdý trest: Vyloučení z olympiád i MS ve fotbale! | iSport.cz

Rusko opět pyká za organizovaný doping, Světová antidopingová agentura WADA dnes oznámila čtyřletý zákaz účasti Ruska na vrcholných sportovních soutěžích, včetně olympijských her v Tokiu 2020, MS ve fotbale 2022 a zimní olympiády v Pekingu 2022. V praxi to znamená, že na těchto kláních nebude smět figurovat ruská vlajka a hymna. Sportovci, kteří prokážou, že jsou „čistí“, se budou moci zúčastnit pod neutrální vlajkou.

Výkonný výbor Světové antidopingové agentury o trestu rozhodl na doporučení své kontrolní komise kvůli dopingovému skandálu, jehož posledním dějstvím byla manipulace s daty z moskevské laboratoře. Rozhodnutí bylo podle mluvčího WADA jednomyslné.

Někteří ruští sportovci by ale mohli při splnění určitých podmínek závodit pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na ZOH 2018 a jak to již několik let funguje v atletice.

WADA také znovu suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA). Schválila rovněž všechny další sankce navrhované kontrolní komisí. Rusko se nesmí ucházet o organizaci velkých sportovních akcí a může přijít o jejich pořadatelství, „pokud to není z právních či praktických důvodů vyloučeno“.

Prezident WADA: Rusko pokračuje v podvodech a zapírání

Na olympijských a paralympijských hrách a MS se nesmějí objevit ruští vládní představitelé ani vrcholní funkcionáři ruského olympijského a paralympijského výboru.

„Ruský doping příliš dlouho znevažuje čistý sport. Rusko dostalo spoustu příležitostí dát věci do pořádku a připojit se ke světové antidopingové komunitě v zájmu svých sportovců a poctivého sportu, ale místo toho si vybralo pokračovat v podvodech a zapírání,“ řekl prezident WADA Craig Reedie. Trest podle něj chrání zájmy ruských sportovců, kteří budou schopni dokázat, že do dopingového systému nebyli nijak zapojeni.

Ruská strana má nyní 21 dnů na odvolání a už před jednáním v Lausanne se nechala slyšet, že tak učiní. Pak by případ posuzovala mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Je tak možné, že se řešení této kauzy posune až do doby před olympiádou v Tokiu. Ta začne 24. července 2020.

Trest se netýká účasti ruských fotbalistů na fotbalovém EURO 2020, kde Petrohrad bude jedním z hostitelských měst. Mistrovství Evropy ve fotbale totiž podle WADA není globální, ale jen regionální či kontinentální akci v jednom sportu.

Vymazané soubory i další nesrovnalosti

WADA zjistila, že záznamy z moskevské laboratoře, které měly přispět k odhalení rozsahu systematického dopingu v Rusku, nejsou kompletní a vykazují i další nesrovnalosti. V údajích předaných letos v lednu byly mimo jiné vymazány soubory spojené s pozitivními dopingovými testy, které mohly vést k identifikaci hříšníků. Ruský ministr sportu Pavel Kolobkov dříve vysvětloval, že nesrovnalosti jsou technického rázu.

Před olympiádou 2016 v Riu i před loňskými zimními hrami v Pchjongčchangu rozhodoval o účasti ruských sportovců MOV, respektive jednotlivé sportovní federace. Nyní už má WADA větší pravomoc a MOV musí její verdikt respektovat.

Není jasné, jaký dopad bude mít dnešní verdikt na účast ruských týmů na MS v kolektivních sportech, včetně fotbalového šampionátu 2022 v Kataru.

Viceprezidentka WADA Linda Hellelandová, která dlouhodobě podporuje co nejtvrdší tresty pro Rusko, litovala, že WADA nemůže ruské sportovce vyloučit z OH bez výjimky.

„Nejsem nadšená z rozhodnutí, které jsme dnes učinili. Ale tohle je nejdál, kam můžeme zajít,“ řekla norská právnička agentuře AP. „Tohle je největší dopingový skandál, jaký kdy svět viděl. Teď bych od Rusů očekávala plné přiznání a omluvu za všechno bolest, kterou sportovcům a sportovním fanouškům způsobili,“ doplnila.

Ruští politici naproti tomu označili trest za neférový. Považují ho za další součást „západního tažení“ proti své zemi.

Přehled událostí kolem ruského dopingu

Listopad 2014 - Německá televize ARD obvinila ve svém dokumentu Rusko ze systematického dopingu, korupce a vydírání. Autoři upozornili i na následné zakrývání pozitivních testů a neochotu jejich vyšetřování ze strany funkcionářů.

Prosinec 2014 - Případem se začala zabývat Světová antidopingová agentura (WADA), která v rámci vyšetřování odvezla z Moskvy přes 3000 vzorků.

Listopad 2015 - WADA suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA), jejíž fungování označila za nevyhovující. Světová atletická federace IAAF na návrh WADA pozastavila členství ruskému svazu, což znamenalo zákaz startu v mezinárodních soutěžích, který platí doposud.

Červen 2016 - WADA zveřejnila, že za půl roku byli ruští sportovci ve více než 50 případech přistiženi při dopingu, ještě víc se jich kontrolám vyhnulo. S tím jim měla pomáhat i ruská tajná služba a další státní složky.

Červenec 2016 - Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nevyloučil Rusko kvůli systematickému dopingu v zemi z OH v Riu de Janeiro. Rozhodnutí o účasti sportovců ponechal na federacích jednotlivých sportů. Rusové nesměli nominovat žádného sportovce, který v minulosti dostal trest za doping.

Srpen 2016 - Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) vyloučil kvůli státem organizovanému dopingu celou ruskou výpravu z paralympijských her v Riu.

Prosinec 2016 - WADA zveřejnila druhou část zprávy o dopingových praktikách v Rusku. Vyplývá z ní, že mezi roky 2011 a 2015 profitovalo ze systematického dopingu více než tisíc ruských sportovců. MOV v reakci na to oznámil, že nechá znovu otestovat všechny ruské vzorky z OH v Londýně i v Soči. Kvůli skandálu přišlo Rusko o pořadatelství řady sportovních akcí. Rusko ústy ředitelky národní antidopingové agentury poprvé přiznalo, že v zemi existoval státem řízený dopingový program.

Prosinec 2017 - MOV rozhodl o vyloučení Ruska ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Jeho sportovci mohli v Koreji startovat jen pod neutrální vlajkou, pokud prokázali, že nebyli zapleteni do systematického dopingu v zemi.

Únor 2018 - MOV tři dny po skončení her v Pchjongčchangu, kde dva ruští sportovci neprošli dopingovou kontrolou, obnovil členství Ruskému olympijskému výboru.

Září 2018 - WADA po téměř třech letech zrušila suspendaci RUSADA, když z 12 členů výkonného výboru pro její opětovné uznání hlasovalo devět včetně Jiřího Kejvala. Dva byli proti a jeden se zdržel.

Prosinec 2018 - WADA nezískala požadovaná data z počítačů moskevské laboratoře o prováděných testech ruských sportovců. Za to hrozila ruské antidopingové agentuře další suspendace.

Leden 2019 - Experti WADA stáhli z moskevské laboratoře všechna potřebná data, která by měla objasnit rozsáhlý dopingový systém v Rusku a umožnit případné udělení sankcí jednotlivým sportovcům. Výkonný výbor WADA neobnovil trest pro agenturu RUSADA, přestože nedodržela termín předání dat.

Prosinec 2019 - Rusko bylo kvůli dopingu na čtyři roky vyloučeno z OH a mistrovství světa. Rozhodl o tom výkonný výbor WADA, který také znovu suspendoval agenturu RUSADA.