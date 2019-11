EURO 2020: Stadiony, města, země a skupiny. Kde hrají Češi? | iSport.cz

UEFA to prezentuje jako oslavu výročí 60 let od prvního mistrovství Evropy, zároveň jde o revoluci v pořádání šampionátu. EURO 2020 bude hostit rovnou 12 států na dvanácti různých stadionech po všech koutech Evropy a nejen tam. České fotbalisty čekají v základní skupině dva zápasy v Glasgow a jeden ve Wembley. Podívejte se na představení všech stadionů.

Specifický formát EURO 2020 má dát šanci hrát doma co nejvíce týmům, takže Anglie bude hrát své zápasy ve Wembley a Itálie na domácí půdě v Římě.

Skupiny a města EURO 2020

Jednotlivé skupiny se odehrají v předem daných městech:

Města a stadiony EURO 2020

Hostitelských zemí a stadionů bylo původně třináct, jenže UEFA sebrala pořadatelství Belgii kvůli zpoždění výstavby bruselského Eurostadionu. Zápasy plánované tam byly přesunuty do Wembley, které tak bude hostit 7 utkání včetně obou semifinále a finále. Ikonický londýnský stánek je zároveň ze všech dvanácti největší.

Londýn – Wembley Stadium

Kde jinde by mělo mistrovství Evropy vyvrcholit, než v hlavním městě kolébky fotbalu. Londýn je domovem téměř devíti milionů obyvatel a množství slavných klubů, stačí připomenout slavnou rivalitu Arsenalu s Tottenhamem, West Ham, Fulham… V nižších soutěžích si svou špatnou pověst střeží v Milwallu, naopak inspiruje příběh vzkříšení AFC Wimbledon.

Ve Wembley – legendárním stadionu anglické reprezentace – se hraje fotbal od roku 1923, na přelomu tisíciletí prošel nákladnou přestavbou a v roce 2007 byl otevřen jako jeden z největších stadionů na světě, dominantou se stal oblouk, který je s délkou 315 metrů největší konstrukcí svého druhu na světě.

Kapacita: 90 000

Rok otevření: 1923, rekonstrukce 2007

Zápasy Eura 2020: 14., 19. a 23. června – zápasy skupiny D

27. června – osmifinále A1:2C

7. a 8. července – semifinále

12. července - finále

Své zápasy základní skupiny D zde odehraje Anglie.

Mnichov – Allianz Arena

Bavorsko, sem to budou mít fanoušci z Čech nejblíž, třeba z Prahy je to ani ne 350 kilometrů. S 1,4 miliony obyvatel jde o třetí největší město v Německu s historií, která se táhne až do osmého století. Vedle kulturního je Mnichov i sportovním centrem s proslulým olympijským parkem z her 1972, nad kterým se tyčí 162 metrů vysoká věž Olympiaturm.

Na severu Mnichova do dálky svítí Allianz Arena. Pokaždé jinak, protože díky polštářům z plastových EFTE panelů může měnit barvu podle toho, kdo na něm zrovna hraje. Otevřen byl v roce 2005 a stál 340 milionů eur, možná i kvůli korupčnímu skandálu, který ho provázel. Fanoušky zde čeká absolutní komfort, třeba i dvě mateřské školky.

Kapacita: 75 000

Rok otevření: 2005

Zápasy Eura 2020: 16., 20. a 24. června – zápasy skupiny F

3. července – čtvrtfinále

Své zápasy základní skupiny F ve zde odehraje Německo.

Řím – Olympijský stadion

Všechny cesty vedou do Říma, takže do věčného města logicky musí zavítat i EURO 2020. Mezi zápasy budou mít fanoušci nespočet možností, kam se podívat, ať jde o Vatikán, Koloseum, Fontánu di Trevi... Návštěvníci natěšení na mimofotbalový „dolce vita“ si ale musí dát pozor na přísná pravidla pro turisty.

Také o Stadio Olimpico se dělí dva kluby – Lazio a AS, kde aktuálně působí Patrik Schick. Jde o největší sportovní komplex v Itálii s dalším menším stadionem, plaveckým areálem a tenisovými kurty, hlavně se tu ale hraje fotbal. Za posledních 80 let prošel mnoha přestavbami, proto se tu pořád konají vrcholné sportovní akce, třeba finále Ligy mistrů 2009.

Kapacita: 70 000

Rok otevření: 1937, rekonstrukce 1990

Zápasy Eura 2020: 12., 17. a 21. června – zápasy skupiny A

4. července – čtvrtfinále

Své zápasy skupiny A zde odehraje Itálie.

Baku – olympijský stadion

Ne všechny zápasy mistrovství Evropy se musí nutně konat v Evropě, ázerbájdžánské hlavní město Baku je toho 260 km² rozlehlým důkazem. Žije zde 2,3 milionu obyvatel, téměř čtvrtina všech Ázerbájdžánců. Přitom před dvěma sty lety tu žilo 8 tisíc lidí, obrovský rozmach zažilo díky těžbě ropy. Historická část města patří do seznamu světového dědictví UNESCO, zbytek prochází velkou přestavbou.

Stadion v Baku, který bude hostit EURO 2020 • Foto ČTK

Přestože se stadion jmenuje „Olympijský“, největší sportovní událost se tu nikdy nekonala. Otevřen byl v roce 2015 při příležitosti Evropských her. Přestože geograficky na starý kontinent nepatří, konalo se tu i finále Evropské ligy 2019 mezi Chelsea a Arsenalem.

Kapacita: 68 000

Rok otevření: 2015

Zápasy Eura 2020: 12., 17. a 21. června – zápasy skupiny A

4. července – čtvrtfinále

Petrohrad – Zenit Arena, Krestovský stadion

Car Petr I. Veliký založil Sankt-Petěrburg v roce 1703 a pojmenoval ho nikoli po sobě, ale po apoštolu Petrovi. S pěti miliony obyvatel je druhým největším městem Ruska hned po Moskvě a ruským kulturním centrem. Zároveň je při ústí řeky Něvy do Finského zálivu nejsevernějším milionovým městem na světě.

Krestovský stadion byl otevřen v roce 2017, na stejnojmenném ostrově teprve se ale hraje fotbal mnohem déle, ale původní stadion Zenitu Kirov byl v roce 2006 po půlstoletí existence zbořen. Od té doby se v supermoderní aréně odehrál Pohár konfederace i sedm zápasů mistrovství světa 2018. Design japonského architekta Kiša Kurokawy má evokovat přistání kosmické lodi na hraně zálivu.

Otevřeno: 2017

Kapacita: 67 000

Zápasy Eura 2020: 13., 17. a 22. června – zápasy skupiny B

3. července – čtvrtfinále

Své zápasy základní skupiny B zde odehraje Rusko, které však k jednomu utkání může zamířit do Kodaně, o čemž rozhodne los. Minimálně jednou se zde představí také Belgie.

Bukurešť - Národní stadion

V meziválečném období byla rumunská Bukurešť pro své široké bulváry, noblesu a zeleň nazývána „malou Paříží“. Socialistická éra se ale na městě neblaze podepsala obřími stavebními projekty, které v krizových letech prosadil diktátor Nicolae Ceaušescu. První písemná zmínka o opevněném městě Bukurešti se objevila 20. září 1459 v dokumentu kanceláře knížete Vlada III. Draculy.

Národní stadion otevřený v roce 2011 se velmi podobá tomu ve Varšavě, který byl vystaven ve stejné době, domácí zápasy zde českým týmům dobře známý FCSB, který nese tradici slavné Steauy. Celkem stál přes 230 milionů eur, přičemž zatahovací střecha byla do projektu přidána až v průběhu výstavby.

Otevřeno: 2011

Kapacita: 54 000

Zápasy Eura 2020: 14., 18. a 22. června – zápasy skupiny C

29. června – osmifinále

Dva zápasy skupiny C by zde měla odehrát Ukrajina.

Dublin – Aviva Stadium

Baile Átha Cliath, jak se Dublin jmenuje v Irštině, navštíví každý rok deset milionů turistů a vědí proč. Atrakce jako Dublinský hrad, Trinity College nebo proslulé městské parky osvěžuje nejen přímořský vzduch, ale také neopakovatelná atmosféra umocněná nejen tradiční whisky ale také známým pivem Guinness.

Jedno z nejzelenějších míst v už tak dost zeleném Dublinu, tak se dá popsat Aviva Stadium nebo také „Dublin Arena“. Trávník obklopuje 51 700 převážně zelených sedadel, ze kterých mohou fanoušci sledovat vedle fotbalu i rugby. Bez ohledu na titulárního sponzora Irové stánku neřeknou jinak než Lansdowne Road podle původního stadionu, který byl v roce 2007 zbořen.

Otevřeno: 2010

Kapacita: 51 700

Zápasy Eura 2020: 15., 19. a 24. června – zápasy skupiny E

30. června – osmifinále

Kodaň – Stadion Parken

Hlavní město Dánska je podle průzkumů jedno z nejšťastnějších měst na světě. A nejspokojenější mohou být cyklisté, protože v Kodani není skoro žádný kopec, také Dánové používají kolo snad každý den. Jako doma se na břehu úžiny Öresund mohou cítit i Švédové – Malmö leží na druhém konci osm kilometrů dlouhého mostu.

Parken Stadion je na dohled od slavné sochy malé mořské víly. Kapacitou je to sice nejmenší stadion mistrovství Evropy, ale co nemá v sedačkách, snaží se dohánět v luxusu. Zatahovací střecha je základ, ale žádné další z celého tuctu dějišť nemá vlastní restauraci se třemi michelinskými hvězdami? V historii hostil finále Poháru vítězů pohárů i Poháru UEFA, zajímavostí je, že obou těchto zápasů se zúčastnil Arsenal.

Kapacita: 38 065

Založeno: 1992, poslední rekonstrukce 2009

Zápasy Eura 2020: 13., 18., a 22. června – zápasy skupiny B

29. června – osmifinále 2D – 2E

Své zápasy základní skupiny B zde odehraje Dánsko, které však může k jednomu utkání zamířit do Petrohradu, o čemž rozhodne los. Minimálně jednou se zde představí Belgie.

Glasgow – Hampden Park

Průmyslové město Glasgow sice není hlavním městem Skotska, zato má výrazně víc obyvatel než Edinburgh ležící přibližně 60 kilometrů východním směrem. Potkat se tu dají muži v sukních a ochutnat se dají nejlepší skotské whisky. Jen pozor na počasí, kvůli blízkosti moře je dobré mít u sebe deštník i sluneční brýle. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat obojí během pár minut.

V Glasgow jsou hned tři stadiony s kapacitou na 50 tisíc návštěvníků a při pořádání mistrovství Evropy budou mít Celtic i Rangers smůlu. Hrát se bude na národním stadionu Hampden Park, domovu skotské reprezentace a amatérského klubu Queen's Park F.C. Domov skotského fotbalu byl až do roku 1950 největším stadionem na světě, než ho předstihla Maracaná.

Kapacita: 51 866

Založeno: 1903, rekonstrukce 1999

Zápasy Eura 2020: 15., 19., a 23. června – zápasy skupiny D

30. června – osmifinále 1E proti jednomu ze třetích míst skupin A, B, C, nebo D.

Budapešť - Puskás Aréna

Zatímco fanoušci z Čech to budou mít nejblíž do Mnichova, z Moravy bude nejdostupnější metropole na Dunaji. Maďarské hlavní město má s Českem přímé vlakové spojení a přibudou i další letecké linky, vedle fotbalu láká k návštěvě Budínský hrad, římské vykopávky, tržiště postavené v roce 1897 i spousta hospod s českým pivem (a ani to místní není špatné).

Už při pohledu z vyhlídkově věže Baziliky svatého Štěpána je jasné, že Budapešti roste nová dominanta. Stadion Ference Puskáse (Feren Puskás Stadion, protože Maďaři vždy začínají příjmením) ještě není úplně hotový, ale po dokončení bude mít kapacitu 68 tisíc diváků. Maďarsko dostalo pořadatelství Eura jako poslední země až poté, co přislíbilo, že nový stadion postaví.

Kapacita: 68 000

Založeno: 1903, rekonstrukce 1999

Zápasy Eura 2020: 16., 20., a 24. června – zápasy skupiny F

28. června – osmifinále 1C proti jednomu ze třetích míst skupin D, E, nebo F.

Bilbao - San Mamés Stadium

Španělsko má celkem 17 autonomních regionů, centrem Baskicka na severu země je Bilbao – přístav u Biskajského zálivu. Přestože jde především průmyslové město (bývá nazýváno ocelovým srdcem Španělska, má i zajímavou architekturu. Za návštěvu rozhodně stojí Guggenheimovo muzeum, futuristicky vyhlížející budova postavená v bývalých docích u řeky Nervion.

Ani na dva kilometry po proudu řeky po krátce procházce parkem stojí stadion San Mamés, tedy jeho nová verze, která před šesti lety nahradila původní stánek z roku 1913. Nový stadion je sice zvenku během dne bílý, v noci se ale dá na jeho plášť naprogramovat grafika, čím připomíná arénu v Mnichově. Pouhé tři roky po otevření si fanoušci vymohli rozšíření střechy, protože původně nebyla všechna místa chráněna před deštěm.

Kapacita: 53 000

Rok otevření: 2013

Zápasy Eura 2020: 15., 20., a 24. června – zápasy skupiny F

28. června – osmifinále 1D proti jednomu ze třetích míst skupin A, D, E, nebo F.

Své zápasy skupiny E zde bude hrát Španělsko.

Amsterdam - Johan Cruyff Arena

Hlavní město Nizozemska a ježdění na kole. Nejen. Podle odhadů kolo obstará 60 procent všech měst centrem města, nicméně turisté se sem nejezdí projet. Láká je především zábava, třeba Čtvrť červených luceren (Red Light District) nebo coffee shopy, bez ohledu na to, že část nevěstinců už je dávno zavřená a některé obchody s lehkými drogami zmizely také.

Původně měl nový amsterdamský stadion stát už na olympiádu v roce 1992, jenže stavba byla odložena, když Nizozemsko prohrálo boj o pořadatelství s Barcelonou. Aréna pro 55 tisíc lidí tak byla otevřena až v roce 1996 s úpravami vhodnými pro fotbal – tedy bez atletické dráhy a se zatahovací střechou.

V roce 2017 byla Amsterdam ArenA přejmenována po legendárním Johanu Cruyffovi, který o rok dříve zemřel.

Kapacita: 53 000

Rok otevření: 1996

Zápasy Eura 2020: 14., 18., a 22. června – zápasy skupiny C

27. června – osmifinále 2A – 2B.

Své zápasy skupiny C zde bude hrát Nizozemsko.