Olympiáda 2020 | Putin se čílí kvůli vyloučení Ruska: Politické zájmy! Kruté, říká šampionka | iSport.cz

Kevin de Bruyne v Rusku. To jetě netušil, že v Petrohradě bude hrát i v rámci závěrečného turnaje • Reuters

Ruský premiér Dmitrij Medveděv na zasedání vlády poté, co vyšel najevo tvrdý trest pro ruské sportovce za doping • Reuters

Šéf ruské antidopingové federace Yuri Ganus poté, co se provalil další ruský problém s dopingem • Reuters

WADA potrestala Rusko kvůli pokračování dopingového skandálu, který zatím vyvrcholil zmanipulováním dat z moskevské laboratoře. Ty Rusové předali WADA letos v lednu. Rusko podle verdiktu nesmí na olympijských a paralympijských hrách a na světových šampionátech vystupovat pod svou vlajkou a se svou hymnou. Závodit budou smět jen ruští sportovci, kteří dokážou, že se systematickým dopingem v Rusku nemají nic společného.

Prezident Putin považuje vyloučení z OH za neoprávněné, protože WADA z ničeho neobvinila Ruský olympijský výbor. „A pokud proti němu nemá žádné stížnosti, tak by země měla vystupovat pod svou vlajkou. Znamená to, že v tomto ohledu rozhodnutí WADA porušilo olympijskou chartu. Máme všechny důvody k odvolání,“ řekl Putin po jednání s ukrajinským prezidentem Vladimirem Zelenským na summitu v Paříži.

Kritizoval, že WADA uplatnila princip kolektivní viny. „Jakýkoliv trest by měl být individuální, měl by být spojen s tím, co určitá osoba udělala. Trest nemůže být kolektivní a vztahovat se na lidi, kteří s těmi prohřešky nemají nic společného,“ doplnil. Z toho podle něj vyplývá, že trest WADA nebyl motivován zájmem o čistý sport. „Šlo o politické zájmy, které nemají nic společného se zájmy sportu nebo olympijského hnutí,“ prohlásil.

Se sankcemi nesouhlasí ani někdejší hvězda skoku o tyči Isinbajevová, která byla v roce 2017 krátce šéfkou ruské antidopingové agentury RUSADA a i nyní působí v jejím vedení. „Jsou kruté, nespravedlivé, nehorázné a vražedné pro ruský sport,“ konstatovala na sociálních sítích. „Jestli je přijmeme, nebo se odvoláme k CAS, rozhodneme kolektivně. Brzy budeme mít radu RUSADA, jejíž rozhodnutí bude výchozím bodem,“ uvedla. Rusové mají na podání odvolání 21 dní.

Isinbajevová připomněla, že komise sportovců WADA dokonce doporučovala vyloučení všech ruských sportovců bez výjimky z OH 2020 v Tokiu. Ani mírnější konečný verdikt výkonného výboru WADA nepovažuje za výhru. „Je pro mě těžké pochopit, zda rozhodnutí výkonného výboru WADA chrání práva našich čistých sportovců tím, že je nechá závodit pod neutrální vlajkou,“ poznamenala.

Španělský deník El Mundo označil verdikt WADA za nejtvrdší trest ve sportovní historii. Naproti tomu švýcarský list Neue Zürcher Zeitung poukázal na to, že při důkladnějším pohledu nebudou mít sankce v praxi tak výrazné dopady. „Ruští sportovci budou v Tokiu závodit o olympijské medaile. Ruští fotbalisté se příští rok zúčastní Eura. Ruské město Petrohrad bude dějištěm tří zápasů ve skupině a jednoho čtvrtfinále,“ konstatoval.