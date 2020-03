Koronavirus a olympiáda 2020: zrušení či odložení LOH? | iSport.cz

Pořadatelé olympijských her v Tokiu zatím nemají náhradní plán kvůli epidemii koronaviru, která zasáhla i hostitelskou zemi. Uvedl to Kacura Enjo, zástupce ředitele pro přípravu olympijských her. Prezident MOV Thomas Bach ujistil, že se počítá se zahájením her 24. července, ale olympijská ministryně Seiko Hašimotová připustila, že by se mohly konat i později.