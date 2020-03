Olympiáda 2020 | Tlak roste. Kanada odmítla olympiádu, proti i atletika. MOV zvažuje odložení | iSport.cz

V nejistém světě v době koronaviru byla olympiáda v Tokiu jako poslední skála, už proto, že zrušit největší globální akci by znamenalo miliardové ztráty. Mezinárodní olympijský výbor dosud jakoukoli úpravu Her tvrdě odmítal. Situace se však dramaticky mění.

V neděli zasedl během videokonference výkonný výbor MOV a vládci kruhů už řešili možné varianty odložení olympijských her na jiný termín.

„Rozhodnutí o odložení by dnes nemohlo určit nový termín olympijských her kvůli nejistému vývoji v obou směrech: zlepšení, které vidíme v mnohých zemích kvůli vážným opatřením a znepokojující situace v dalších zemích,“ napsal Bach v dopisu sportovcům.

Šéf MOV v něm upozornil, že případné odložení olympiády způsobí daleko víc problémů než jakákoli jiná sportovní akce.

„Několik klíčových sportovišť nebude po Hrách potencionálně k dispozici. Bude extrémně složité řešit situaci, v níž jsou v hotelech rezervovány miliony nocí, a mezinárodní kalendář minimálně 33 sportovních federací bude nutné upravit,“ uvedl Bach.

MOV je však pod stále větším mezinárodním tlakem, aby byly Hry odloženy. Kanada jako první oznámila, že v původním termínu své sportovce na olympiádu i paralympiádu do Tokia nepošle. Austrálie pak vyzvala své sportovce, aby se začali připravovat na olympijské hry 2021.

Svou účast v plánovaném termínu Her vyloučil také čtyřnásobný mistr Evropy v šermu Němec Max Hartung.

Premiér připustil odložení, sponzoři jsou nervózní

Ve svém projevu v parlamentu poprvé připustil možnost odložení her i japonský premiér Šinzó Abe, podle něhož by to byla nejlepší varianta pro případ, že by se jinak olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. Zrušení OH ale vyloučil.

Je možné, že koncem července, kdy mají olympijské hry začít, už bude mít svět pandemii za sebou. Současná globální omezení ale sportovcům prakticky znemožňují trénink. Většina federací navíc ruší jarní závody, v nichž se mělo rozhodovat o olympijských kvalifikacích.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE »

„Teď už doufám, že olympiádu odloží, protože v téhle situaci olympiáda nebude spravedlivá, to je jisté,“ řekl pro Sport mílař Jakub Holuša. „Víme, že do konce května nemá být žádný závod, žádný mítink v Evropě. Vůbec si nedokážu představit, jak se tam máme kvalifikovat, kdyby byla v daném termínu. To je nemožné. Teď se připravovat nemůžeme.“

Náklady pořadatelů na OH v Tokiu jsou oficiálně 12,6 miliardy dolarů (322 miliard korun). Rekordní více než tři miliardy dolarů jsou od japonských sponzorů, mezi nimiž podle Reuters vzrůstá nervozita. Podle Reuters však už teď organizátoři zvažují i další varianty. Jsou mezi nimi odložení olympiády o rok, či dva, ale také o měsíc nebo 45 dnů. Rozhodnout se musí co nejdříve, jinak porostou náklady.

„Pracujeme velmi tvrdě a pevně věříme, že tyto diskuze uzavřeme během příštích čtyř týdnů,“ naznačuje Coe.