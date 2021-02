Olympijská sezona koulaře Staňka: Mám pár osobáků, jen to prodat na závodech

Vrh koulí šponují v olympijské sezoně na maximum. Americký hromotluk Ryan Crouser před pár dny překonal 32 let starý světový rekord v hale (22,82 metru). Český rekordman Tomáš Staněk, který je jednou z hvězd mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě, hodlá se špičkou držet krok. „Na jednu stranu je to motivující, nicméně se tím koule posouvá úplně do extrémů.“

Po letech limitující bolesti se Tomáš Staněk, bronzový muž halového mistrovství světa (2018) a dvojnásobný medailista z halové Evropy (stříbro 2017, bronz 2019), konečně cítí naprosto fit. S trenérem Petrem Stehlíkem se chce devětadvacetiletý koulař maximálně připravit na olympiádu. Počítá s ní. „Nemůžu kalkulovat, že olympiáda nebude, jen tak si jezdit po horách, dělat, co mě baví, a pak v létě koukat s prominutím jak puk.“ Motivací jsou i „bomby“ Ryana Crousera.

Dá se říct, jak se cítíte v porovnání se startem předchozích sezon?

„Hlavní je, že bez problémů po nějaké delší cestě vystoupím z auta. Po dlouhé době se mi podařilo odstranit problémy se skokanským kolenem, které byly nepříjemné. Trápilo mě to přes tři roky. Najednou jsem se zlepšil tím, že můžu všude zabrat na odrazech a opřít se do činky. Mohl jsem udělat kvalitněji nohy, když koleno nebolelo. Kdo ví, jak skokanské koleno bolí, tak asi tuší, že s mojí váhou kolem sto třiceti kilo to nebylo moc extra. Zlepšil jsem se, udělal spoustu osobáků a cítím se fajn, silný a celkem i rychlý. Technika se ustaluje, kde má, tak se těším na každý závod.“

Sledujete spekulace kolem olympiády? Bude, nebude?

„Je olympijský rok a snažím se připravit maximálně dobře, jak s trenérem dokážeme. Počítám s tím, že olympiáda bude. Nemůžu kalkulovat, jen tak si jezdit po horách, dělat, co mě baví, a pak v létě koukat s prominutím jak puk. Chci do Tokia odjet v nejlepší formě, jakou jsem kdy měl. Zatím to tomu nasvědčuje, takže na sebe musím být opatrný a co nejkvalitněji se připravit.“

Věřil jste, že se podaří zorganizovat halový mítink v Ostravě? Na jaký výkon se cítíte?

„Doufal jsem, že mítink bude. Přece jenom už má nějakou tradici, jsem rád, že se to povedlo uspořádat. Po halové lize ve Stromovce (21,48) jsme s trenérem upravili nějaké technické problémy. Abych neměl váhavý začátek a nemusel nad tím tolik přemýšlet. Což se myslím povedlo. Ve Stromovce jsem nebyl úplně spokojený s tím, jak závod probíhal, ale metry v Ostravě nám řeknou až rozhodčí. Nicméně bych chtěl konečně ukázat pokus dodělaný se vším všudy, jak má být. Abych z něho měl radost. Když z něj budu mít radost já, tak budou mít radost všichni.“

Musel jste během zimní přípravy kvůli epidemickým opatřením hodně improvizovat?

„Příprava byla s lehkými problémy, ale nemuseli jsme extrémně improvizovat. Odjeli jsme na Kanáry. Jsme sice zvyklí na Afriku a jiné destinace, ale i na Kanárech se příprava povedla. Nemůžu si na nic stěžovat, udělal jsem si spoustu osobáků, teď je jen prodat na závodech.“

Jak nahlížíte na aktuální výkony Ryana Crousera? Jsou pro vás případně i motivací?

„Ryan je, řekněme, specifický druh koulaře. Má neskutečné parametry, neskutečnou výbušnost. Na jednu stranu je to motivující, nicméně se koule posouvá úplně do extrémů. Když si vezmete, co před pár lety ve finále Evropy stačilo na medaili, tak s tím se dnes těžko postupuje do finále. Je to motivující i zavazující. Ani Evropa už není okrajová soutěž, pohybujete se tam kolem 22 metrů. V tomto je doba horší, ale s tím nic nenaděláme. Musíme hodně trénovat a dřít. Kdo chce uspět, musí tomu dávat všechno, což v dnešní době u atletů moc nefrčí.“