Královna z chatrče: Rojasová přeletěla rekord. Její cíl? Přeskočit 16 metrů!

Je opravdu ve stínu Boltova nástupce na stovce? Minimálně pro atletické fajnšmekry z něho Yulimar Rojasová vystoupila. Venezuelanka s ukrutně dlouhýma nohama v olympijském finále konečně dorazila svou cestu za světovým rekordem. Úžasným letem do dálky 15,67 metru smázla skoro 26 let starý rekord Inessy Kravecové. Sama se v době jejího skoku ani nenarodila.

Tahle cesta začala v rozpadající se chatrči z cihel s plechovou střechou. Pěkně do ní zatékalo, když pršelo, Yulimar Rojasová o tom dobře věděla. Ve venezuelském městečku Anzoátegui se takovýmhle kutlochům říká ranchito. Právě tam vyrostla čerstvá olympijská šampionka, která svůj zlatý závod na novém Olympijském stadionu v Tokiu ozdobila famózním světovým rekordem.

„Nemám slov. Teď nemůžu popsat, jak se cítím. Jsem zlatá medailistka s olympijským a světovým rekordem. Wow! Jaký to fantastický večer!“ vydechla Rojasová.

Byl to poslední pokus olympijského závodu, zlato měla jisté. Španělská kamarádka Ana Peleteirová ji ještě na poslední chvíli hecovala. A Rojasová předvedla perfektní skok.

„Trénuju s ní každý den. Trpím s ní každý den. Viděla jsem ji plakat, viděla jsem i smát se. Zaslouží si to. Nepochybovala jsem, že tady světový rekord skočí,“ vyznala se Peletierová.

Když se v říjnu 1995 narodila, výkon Ukrajinky Inessy Kravecové 15,50 metru z mistrovství světa v Göteborgu byl právě starý jen pár měsíců. Trvalo to celou generaci, než vyrostla její nástupkyně. Rojasová odmalička ze své chatrče utíkala za sportem. Vyrostla, a tak zkoušela volejbal, v atletice skákala nejdřív do výšky. Brzy ale přešla k horizontálním skokům. A pak učinila životní rozhodnutí. Přes Facebook kontaktovala slavného Kubánce Ivana Pedrosa, olympijského šampiona a čtyřnásobného mistra světa ve skoku do dálky.

„Řekla jsem mu, jak moc ho obdivuju, a že je mým snem s ním začít trénovat. Řekl, že mě sleduje, a že mám velký talent. Sbalila jsem si věci a přestěhovala jsem se do Španělska, abych s ním trénovala,“ vyprávěla Rojasová.

Její život se tím změnil. Přestěhovala se za Pedrosem do Guadalary, kousek od Madridu. A rychle rostla v závodnici světové třídy. Na olympijských hrách v Riu už byla druhá za tehdejší kolumbijskou královnou Caterine Ibargüenovou. O rok později už v Londýně vyhrála mistrovství světa a titul uhájila i o dva roky později v Dauhá, mezitím zvládla comeback po operaci obou achilovek.

Poslední dvě sezony se z ní pak stala jedna z hlavních atrakcí světové atletiky. Pokaždé, když stála na startu, byl světový rekord v ohrožení. Vloni v Madridu nakonec skočila nové halové maximum 15,43 metru. Letos ve stejném městě výkon vyrovnala venku. Útok na Kravecové venkovní rekord byl otázkou času.

„Šla jsem si po tom. Věděla jsem, že tu vzdálenost dnes v nohou mám,“ líčila Rojasová po rekordním skoku.

Během olympijského finále se ve svém přesvědčení jen utvrdila. Hned v první sérii vypálila výkon 15,41. Pak zapsala ještě další regulérní skok přes patnáct metrů. V páté sérii pak podle televizní grafiky rekordní metu přelétla, jenomže na odrazu přešlápla. V závěrečném pokusu ale všechno klaplo. A Rojasová ještě nekončí.

„Mým cílem je být první ženou, která přeskočí šestnáct metrů. V lidských myslích je to něco nepředstavitelného, ale já si myslím, že na to mám,“ říká už dlouho.

Zlato pro Krejčíkovou se Siniakovou! Švýcarky zdolaly ve dvou setech