Boltův nástupce z Itálie: chtěl hrát basketbal, soupeře „popravil“

PŘÍMO Z TOKIA | Tohle by si tipnul jen málokdo. Ital králem olympijské stovky. Cože? Ale je to tak. Marcell Lamont Jacobs. Tak zní jeho jméno. On je tím, kdo nastupuje na olympijský trůn po legendárním Usainu Boltovi. Hvězdě světové atletiky, která tuto disciplínu ovládla na třech předchozích Hrách. Chlápek, který se narodil v Americe a jehož největším fanouškem je jeho italská matka, se zapsal do dějin. Jaký je příběh prvního Evropana po 29 letech, který vyhrál pod pěti kruhy běh na 100 metrů?

Ta atmosféra byla naprosto strhující, i když na olympijském stadionu pro 60 tisíc lidí bylo jen minimum diváků hlavně z řad týmového doprovodu soutěžících atletů.

Pár minut před startem mužské olympijské stovky stadion zcela potemněl. Chvíli na to se na sto metrové trati rozběhla světelná show nejprve s olympijskými kruhy, které vystřídaly siluety tokijských mrakodrapů, a poté na ní proběhla prezentace finalistů, opět graficky bravurně propracovaná. Tohle se pořadatelům opravdu povedlo.

Světlo se pak rozsvítilo nejprve na osmi hlavních aktérech, postupně se začal rozsvěcet celý stadion. A jde se na věc. Do bloků, připravit… Jenže Zharnel Hughes to nevydržel a vyběhl vstříc cíli před startovním výstřelem. A tak se stadionem rozlehl zvuk tří výstřelů, které pro Brita znamenaly konec v olympijském finále.

Takže znovu a lépe. Teď už se start povedl, ale lehce na něm zaspal nejrychlejší muž semifinále (čas 9,83 sekundy) Číňan Bingtian Su. To už ale chlapík v modrém dresu ve třetí dráze postupně nabíral rychlost, a byť to bylo hodně těsné, na poslední chvíli předstihl Marcell Lamont Jacobs amerického soka Freda Kerleyho. Rozdíl mezi nimi na cílové čáře? Čtyři setiny sekundy. Pro bronz si, stejně jak před pěti lety v Riu de Janeiro, doběhl Kanaďan Andre de Grasse.

Čas vítězného potetovaného reprezentanta se zeleno-bílo-červenou trikolorou – 9,80 sekundy. Ital s americkými kořeny tak byl o setinu rychlejší než jeho předchůdce Usain Bolt v Riu 2016. Pro něj jde o výrazné vylepšení osobního a také italského národního rekordu, který už letos jednou vylepšil na 9,95.

„Časem jsem trochu překvapen. Je šílené, když všichni běží tak rychle - 9,80 od italského chlapíka, to jsem nečekal. Myslel jsem, že mojí hlavní konkurencí budou Američané, ale on se takhle dostal do hry. Popravil nás. Dokázal vyhrát, takže mu gratuluji,“ neskrýval údiv bronzový De Grasse.

Poslední vítězové běhu na 100 m na OH 2020 Marcell Lamont Jacobs (It.) 9,80 sek. 2016 Usain Bolt (Jam.) 9,81 2012 Usain Bolt (Jam.) 9,63 2008 Usain Bolt (Jam.) 9,69

Co se v Jacobsovi skrývá, netušil ani jím poražený Kerley. „Opravdu jsem až doteď o něm nic nevěděl. Poprvé jsem proti němu závodil v červnu na Diamantové lize v Monaku. Tady předvedl fantastický výkon,“ přiznal Američan.

Pravdou je, že takový kousek od Evropana čekal málo kdo. Naposledy na Hrách slavil olympijský triumf v nejsledovanější atletické disciplíně závodník ze Starého kontinentu v roce 1992, kdy v Barceloně zvítězil Linford Christie.

„Olympijské zlato? Je to sen. Sen. Je to fantastické. Možná zítra už si uvědomím, co mi to tu všichni říkají, ale teď je to něco naprosto neuvěřitelného,“ nechápal ještě chvíli po závodě Jacobs.

Italové během chvíle zažili hned dva neuvěřitelné a velmi dojemné momenty. Nejprve totiž získal zlatou medaili výškař Gianmarco Tamberi, který byl velkým favoritem už na Hry v Riu, jenže krátce před jejich konáním si poranil kotník a jeho olympijský sen se rozplynul. V neděli se už ale naplnil, když měli on a Katařan Mutaz Essa Barshim stejný zápis a dohodli se, že o zlato už se nebudou rozskakovat a získají ho oba.

Když krátce na to doběhl pro další italskou výhru, navíc v nejpopulárnější atletické disciplíně, Jacobs, bylo to pro Jihoevropany něco neuvěřitelného. Když se k Jacobsovi dostala národní vlajka, dal si ji přes ramena a hned běžel k Tamberimu, se kterým si skočili do náruče. Jejich krajané na stadionu, kterých nebylo úplně málo, se také objímali, poskakovali a prozpěvovali.

Tento Ital, který se narodil ve Spojených státech amerických, bude slavit ještě dlouho. Splnil se mu totiž jeho dětský sen. Šestadvacetiletý obyvatel Říma je synem Italky a amerického vojáka. Brzy po Marcellově narození se ale rodiče rozešli a v jeho dvou letech se s ním matka přestěhovala do své rodné země. Sportu se začal věnovat v deseti letech, ale nejprve chtěl následovat svého tátu a hrát basketbal. Jenže časem se mu víc zalíbila atletika. A dobře udělal, se svou výškou 188 cm by rozhodně mezi basketbalisty nepatřil k úplným čahounům.

Kvůli tomu, aby se mohl naplno věnovat atletice a jednou si splnit svůj sen, tedy vyhrát olympiádu, se dokonce vykašlal na střední školu, kterou si dodělal až později. V roce 2013 si poranil chodidlo, ale dokázal se vrátit a dál na sobě pracovat. Teď se všechna dřina maximálně vyplatila. „Rád bych poděkoval své rodině, která mě vždy podporovala, mým dětem a mámě, která byla vždy mým největším fanouškem,“ nezapomněl na své blízké.

Jacobsova sezonní maxima na 100 m 2021 9,80 sek. (sezona ještě není u konce) 2020 10,10 2019 10,03 2018 10,08 2017 10,82

