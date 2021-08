Americká koulařka jako Hulk: od myšlenek na sebevraždu ke stříbru

Pod tvář na svých divoce fialových a zelených vlasech si nasadila masku Hulka a šla do finále bojovat nejen o medaili, ale i o zprávu pro lidi s mentálními problémy. Americká koulařka Raven Saundersová se svým alter egem komiksového hrdiny vybojovala na olympiádě stříbro. A pak zkřížila ruce nad hlavou. „Je to křižovatka, kde se setkávají všichni utiskovaní,“ vysvětlila.

Pětadvacetiletá Saundersová skončila pátá na minulé olympiádě v Riu de Janeiro. V dalších letech ale bojovala s psychickými problémy. Kromě tréninku jí nic nebavilo. Trpěla depresemi a dokonce uvažovala o sebevraždě. Z krize jí vytáhla terapie.

„Pomohly mi zjistit, že nejsem svůj sport. Jsem Raven. To, že jsem tyhle dvě věci dokázala rozlišit, mi umožnilo, abych byla opravdu šťastná,“ vysvětlila Saundersová. „Po letech, kdy jsem se soustředila jenom na atletiku, jsem si odpočinula a soustředila se na sebe. A zachránilo mi to život.“

Mladá koulařka se pak rozhodla o svých zkušenostech mluvit, aby dodala odvahu lidem s podobnými problémy. A začala také nosit masku Hulka, komiksového hrdiny, který je v záchvatech adrenalinu neporazitelný, ale původně to byl nejistý kluk jménem Bruce Banner.

„Hodně mluvím o mentálním zdraví a Hulkova cesta je hodně podobná té mé,“ líčí Saundersová. „Když jsem se stala Hulkem, nevěděla jsem, jak oddělit Hulka od Raven. Ti dva spolu bojovali, ale jak šel život dál, naučila jsem se Hulka používat správným způsobem. Šetřím si ho pro závody. Raven si může užívat, bavit se s lidmi, chodit na terapie, jógu, meditovat, všechny tyhle věci, které utváří silnou mysl. Bez silné mysli nemůžete mít silné tělo.“

Saundersová také otevřeně mluví o své homosexualitě.

„Jsem, kým jsem, kým jsem vždycky chtěla být. Když můžu být já a neomlouvat se za to ukazuje mladší generaci, že nezáleží, co vám říkají, do kolika kolonek vás chtějí napasovat. Můžete být sama sebou,“ vysvětluje Saundersová.

I proto si nechává výrazně barvit vlasy.

„Krmím se reakcemi lidí. Cítím, že jsem předtím byla zavřená ve skříni a teď se stávám sama sebou,“ řekla Saundersová.

V Tokiu po svých problémech slavila velký comeback, když výkonem 19,79 metru získala stříbrnou medaili.

„Má zpráva je: Bojujte, snažte se najít hodnotu v sobě, ve všem, co děláte,“ vzkazuje Saundersová.