Zbývající české medailové naděje. Útok na desítku a šance na nápravu

Kouzelné číslo a zároveň cíl je 10. Pro Tokio jde o hranici úspěšné a neúspěšné olympiády. Vždyť z dosavadních šesti účastí samostatné České republiky pod pěti kruhy byly tři výsledky dvouciferné, zato třikrát se Češi vraceli s nižším počtem.

Aktuálně má česká výprava 8 cenných kovů, ale poslední dny jsou ohledně medailových nadějí slabší. Hlavně v situace, kdy skvostné dny české atletiky, zdá se, na čas pominuly.

Josef DOSTÁL – Radek ŠLOUF

Rychlostní kanoistika K2 1000m (čtvrtek 5. srpna)

Josef Dostál strašně chtěl olympijské zlato. O to větší bylo jeho zklamání z až pátého místa na kilometrové trati kajakářů. Závod končil úplně vyčerpaný, ale to ještě neznamená, že by v Tokiu skončil! S parťákem Radkem Šloufem je přihlášený do závodu deblů. Češi favority na zlato nejsou, konkurence je obrovská, ale o medaili bojovat budou.

Martin FUKSA

rychlostní kanoistika C1 1000m (sobota 7. srpna)

S bratrem chtěl v deblkanoi do velkého finále, nakonec z toho bylo druhé místo ve finále B a celkově desátá příčka. Jenže sympaťák trénující na Labi je velkým sběratelem zlatých medailí především sólo a od nezdaru v Riu hodně vyzrál. Hodně by mu pomohla i jeho loď, která se zasekla při přepravě.

Adam ONDRA

sportovní lezení – kombinace (čtvrtek 5. srpna)

Fenomén. Největší hvězda světového lezení. Čech má velkou zásluhu i na tom, že jeho sport pod pěti kruhy vůbec je, jenže se závodí v pro něj divné kombinaci obsahující lezení rychlost, která vyhlášenému technikovi nasedí. Favoritem finále bude domácí Tomoa Narasaki nebo Francouz Mawem. To ale neznamená, že český pavouk nebude útočit.

Tomáš BÁBEK

dráhová cyklistika (neděle 8. srpna)

Češi a medaile z dráhové cyklistiky? Proč ne! Tomáš Bábek se v polovině týden rozjede ve sprintu, kde od sebe ale sám příliš nečeká. O víkendu ale na závěr Her bude bojovat v Keirinu. Své parádní disciplíně, ve které zářil a tradičním japonském prostředí.

Medailové zisky českých sportovců na LOH Atlanta 1996 11 (4 – 3 – 4) Sydney 2000 8 (2 – 3 – 3) Atény 2004 9 (1 – 3 – 5) Peking 2008 7 (3 – 3 – 1) Londýn 2012 11 (4 – 3 – 4) Rio de Janeiro 2016 10 (1 – 2 – 7)