Basketbalistům olympiáda 2021 moc nesedí. Doma měli hostit EURO | iSport.cz

Jak tedy zprávu o odložení olympiády vnímáte?

„Jsme rádi, že se definitivně rozhodlo, co bude tento rok s olympijskými hrami. Díky tomu je zase hodně věcí jasnějších. V tuto chvíli tak zastavujeme všechny přípravy na olympijskou kvalifikaci, protože se dá předpokládat, že nebude – především chceme eliminovat veškeré ekonomické ztráty, které by neměly být nikterak velké. Podařilo se nám dokonce i stornovat letenky. Čekáme proto teď na vyjádření FIBA, abychom věděli, která nejbližší basketbalová událost nás čeká. Zatím to podle prognóz vypadá na listopadové kvalifikační okno.“

Tím, že rozhodnutí padlo už dnes, má to i nějaká další pozitiva než čekat několik dalších týdnů?

„Jako tým určitě kvitujeme, že rozhodnutí padlo už teď. Byla na něj totiž navázána řada dalších možností. Myslím, že i FIBA a další sportovní organizace čekaly na rozhodnutí MOV a teď se tomu všichni přizpůsobí. Odblokovala první kostička domina a uvidíme, jak bude FIBA reagovat. Pozitivem je, že se začíná něco dít a překlenujeme vakuum, kdy nemáme moc informací.“

Jak tedy vidíte další vývoj v basketbalovém kalendáři velkých akcí do budoucna?

„Kalendář na rok 2021 je už takhle dost nabitý. V únoru máme kvalifikační okno na EuroBasket, pak by Praha měla pořádat jednu z jeho skupin a zároveň by se měla hrát olympijská kvalifikace a olympijské hry. To by bylo pro kalendář mužského reprezentanta naprosto vražedné a navíc si k tomu musíme připočítat, že by měl odehrát regulérní klubovou soutěž. Interně bychom si přáli, aby olympiáda byla až v roce 2022, což by pro nás bylo jednodušší, ale o tom nerozhodujeme. V tu chvíli by se totiž mohla hrát regulérní olympijská kvalifikace.“

Nicméně?

„Na druhou stranu kdyby byla olympiáda už za rok a kalendář by zůstal, jaký je, kvalifikace by se do něj těžko někam vměstnala. V tu chvíli by pro nás byla větší šance, že bychom se na olympiádu dostali bez kvalifikace. To se ale už dostáváme do říše spekulací, protože nikdo neví, jak k tomu FIBA kalendářně přistoupí.“