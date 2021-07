Na únavu není čas, hlásí Veselý se Satoranským po prohře s Turky

Turečtí basketbalisté porazili v kvalifikaci o OH v Tokiu i Česko a postupují do semifinále z prvního místa • profimedia.cz

„Bojovali jsme. Drželi jsme se na devíti deseti bodech až do tří minut do konce. Na to, že jsme spolu vůbec nebyli, to je slušný výkon,“ hodnotil porážku Jan Veselý , který se vrátil do reprezentace po delší odmlce.

Právě na souhru pivota Fenerbahce Istanbul s jediným současným Čechem v NBA Tomášem Satoranským se hodně sázelo. Jenže turecký tým si i díky 46% úspěšnosti střelby za 3 body zajistil postup do semifinále turnaje z prvního místa.

„Nám to bohužel vůbec nepadalo. Doufám, že nám to bude padat v dalším zápase a budeme hrát víc koncentrovaně. Byli jsme koncentrovaní po většinu zápasu, ale potřebujeme vydržet celé utkání,“ konstatoval Veselý.

Euroligová hvězda v českém dresu připsala 13 bodů a 11 doskoků. Prakticky jen v této činnosti tahali Turci za kratší konec. „Musíme stavit na té energii, kterou jsme chvílemi předváděli. Když to vydržíme déle a bude nám to tam padat, myslím, že máme šanci vyhrát,“ vzhlížel Veselý k dalšímu zápasu s Uruguayí, který rozhodne o postupu mezi čtyři nejlepší.

Nejlepším střelcem českého týmu byl s 15 body Satoranský. K týmu se připojil až před samotným turnajem. „Není to jednoduché hrát bez přípravy. Trošku mi to připadalo jako přípravný zápas,“ přiznal devětadvacetiletý hráč Chicaga.

Ten zahájil zápas úspěšnou trojkou, a když v polovině druhé čtvrtiny dopíchl míč do koše, vedl jeho tým 28:26. To bylo však v zápase naposledy. Po spolupráci Satoranského s Veselým se sice tři a půl minuty před koncem Češi přiblížili Turkům na desetibodový rozdíl (66:76), závěrečné minuty patřily soupeři.

„Turecko si zasloužilo vyhrát. Největší rozdíl byl ve volných střelách – trojkách a jejich úspěšnosti. Trošku nás zlobili na útočném doskoku. Musíme hrát trochu fyzičtěji. Připadalo mi, že jsme ve druhé půli byli trochu unavení. Není ale čas na únavu,“ burcoval český tým.

Turci si druhou výhrou na turnaji vybojovali postup do semifinále z první pozice a vyhnou se Kanadě. Kouč českého výběru Ginzburg má před druhým zápasem s Uruguayí (pátek 4.35, ČT sport) o čem přemýšlet.

Právě o souboj s Kanadou v semifinále si tým kolem Satoranského a Veselého zahraje proti jihoamerickému soupeři.

„Hrajeme zápas, který rozhodne, jestli postoupíme ze skupiny nebo pojedeme domů. Musíme do toho dát všechno a snad budeme hrát líp než zejména ve druhém poločase s Turky,“ hlásil Satoranský.

Češi se budou muset co nejlépe připravit po fyzické stránce. „Myslím, že jsme únavu přebili. Já osobně ano a v dalším zápase budu ready,“ hlásil Veselý.

„Večer po zápase si dokážeme odpočinout a další den nebudeme moc trénovat. Podíváme se na zápas, který Uruguayci hráli proti Turecku,“ prozradil plány Satoranský.

Na adresu papírového outsidera skupiny prohlásil: „Uruguayci mě překvapili, jak je to velice dobře organizovaný tým, který hraje agresivně v obraně. Mají hru z perimetru i v dolním postavení. Určitě nás nečeká nic lehkého. Jestli chceme vyhrát, musíme zlepšit náš týmový výkon a speciálně se trefovat víc do koše. Vypracovali jsme si dobré střely, ale nebyli jsme schopni je proměnit,“ dodal Satoranský.

Olympijská kvalifikace basketbalistů ve Victorii (Kanada)

Skupina B:

ČR - Turecko 70:87 (14:17, 38:45, 54:63)

Sestava a body ČR: Satoranský 15, Veselý 13, Auda 10, Bohačík 5, Samoura 0 - Balvín 9, Palyza 6, Peterka 5, Schilb 4, Sehnal 3, Vyoral 0.

Nejvíce bodů Turecka: Korkmaz 20, Mahmutoglu 13, Ilyasova 12.

Fauly: 15:19. Trestné hody: 16/12 - 12/9. Trojky: 6:12. Doskoky: 42:37.