Turečtí basketbalisté porazili v kvalifikaci o OH v Tokiu i Česko a postupují do semifinále z prvního místa • profimedia.cz

Jan Veselý (vpravo) se k české basketbalové reprezentaci přidal po delší odmlce, k výhře nad Tureckem v kvalifikaci o OH ale nepřispěl • profimedia.cz

Češi hrají o postup do semifinále olympijské kvalifikace • FIBA

Proklouzli do semifinále a teď se ukáže... Čeští basketbalisté jdou do boje o udržení olympijského snu, o postup do finále kvalifikace o LOH v Tokiu se porvou s asi nejsilnějším možným soupeřem - domácí Kanadou, která vyhrála svoji skupinu. Zápas o všechno sledujte od 22:05 ONLINE na iSport.cz.