Schilb zářil v malém derby s Kanadou. Kouč: Rok nehrál, ale věřil jsem mu

V cestě do Tokia se před českým týmem objevila v semifinále na první pohled těžko překonatelná překážka. Domácí Kanada s osmičkou borců z NBA. Jak na ně? K tahounům Tomáši Satoranskému a Janu Veselému se musí přidat i další. „Blake Schilb by mohl vyletět nahoru. Je to zkušený hráč, od kterého, myslím, i trenér čeká trošku víc. Zápas mu může sednout. S Kanadou je to pro něj coby pro amerického rodáka takové malé derby,“ řekl před semifinále deníku Sport Ladislav Sokolovský. Prognóza bývalého reprezentačního kapitána a basketbalového experta se naplnila do puntíku.

Schilb odehrál přes 42 minut, ve kterých do koše soupeře nasypal 31 bodů. Byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem zápasu. Český žolík nejlepším výkonem v dresu národního týmu zajistil, že byli kanadští favorité dokonale zaskočeni.

„Konečně mi tam taky padly nějaké střely už na začátku. Dobré momenty nás přesvědčili o tom, že můžeme hrát s každým. Dostali jsme se do rytmu a bylo fajn vidět míč, jak zase propadá obroučkou,“ usmíval se.

Po předčasném ukončení loňské sezony kvůli covidu si dal od basketbalu pauzu prakticky na rok. Jen posledních pár týdnů dohrával Kooperativa NBL v dresu USK Praha. Pozvánka pro Schilba na do reprezentace tak mohla být pro mnohé překvapivá.

„Chtěl bych něco říct o tom chlapíkovi, co sedí tady vedle mě. Když jsem ho nominoval na přípravný kemp, mnoho lidí bylo překvapených, protože celý rok prakticky nikde nehrál. Já jsem mu ale věřil. No a teď odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů v životě. Co?,“ vyprávěl spokojený kouč Ronen Ginzburg na tiskové konferenci.

Schilb je známý svou tréninkovou morálkou zatnul zuby a během tří měsíců se dostal do formy, jež poslala české lvy do finále kvalifikačního turnaje o olympijské hry.

„Jenom jsem čekal, kdy to přijde. Pracoval jsem tvrdě a ta odměna přišla v pravý moment. Všichni mi dodávali sebevědomí ke střelbě. I když jsem minul, pořád mi věřili. To ukázka toho, že jsme dobrý tým,“ ocenil spoluhráče.

Jeho poslední trojka v zápase znamenala vedení v prodloužení 101:99. A právě dvoubodový náskok díky geniální závěrečné akci Satoranského Češi udrželi.

Sestřih akcí Blakea Schilba proti Kanadě:

Reprezentační výběr ukázal v koncovce obrovský charakter. I když přišel v poslední minutě o desetibodový náskok a nezachytil ani začátek prodloužení, dokázal se vyhrabat a skóre otočit.

„Hodně lidí nás pasovalo do role outsidera v každé situaci. Kanada má na soupisce skvělý tým, celý zápas se snažili. Pak přišlo prodloužení a ztráta pěti bodů? My jsme prostě bojovníci. To je naše mentalita vždycky, když vstoupíme na hřiště. Jsme jako jedna rodina a spolu můžeme dosáhnout čehokoliv,“ dodal Schilb, jenž bude chtít podobný výkon předvést i v noci na pondělí v rozhodujícím utkání proti Řecku (pondělí 1.05, ČT sport).

„Vědomí, že nás dělí jedna výhra od olympiády, je skvělé. Musíme si ale na ten duel připravit a také si odpočinout. Hráli jsme dlouhé úseky s určitými hráči, bylo to all in, jak říkáme v kartách, ale doufám, že zregenerují a uspějeme ještě jednou. Povedl se nám skvělý příběh, ale začínáme znova,“ dodal Ronen Ginzburg.