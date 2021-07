Návrat basketbalistů: pivo jim nosili na hotel, bude „Saty“ vlajkonošem?

Po více než 21 hodinách a bez Tomáše Satoranského či Jana Veselého, kteří cestovali po vlastní ose, dorazili v podvečer do Prahy čeští basketbalisté, jimž se podařilo v olympijské kvalifikaci v Kanadě vybojovat historický postup na hry do Tokia. Výběr Ronena Ginzburga nyní čeká krátká dovolená, než se 15. července sejde opět dohromady. O pět dní později by už měl být v dějišti olympiády v Japonsku.

„Je pravda, že tomu ještě pořád nemůžeme uvěřit. Slavili jsme to ale všichni. Saty (Tomáš Satoranský) byl sice vokální lídr, ale jinak v tom byl namočený každý z nás,“ smál se po návratu pivot Ondřej Balvín.

Národní basketbalový tým se pod pěti kruhy objeví poprvé v samostatné historii a prvně od roku 1980. Přestože oslavy ve Victorii komplikovaly místní restrikce kvůli koronaviru, kvůli nimž nemohli Češi opustit hotel, hráči našli cestu, jak úspěch po finálovém triumfu nad Řeckem (97:72) zapít.

„Na hotelu v rámci bubliny nebyl otevřený bar, ale to by nebyli Češi, aby si neporadili. Mohu potvrdit, že plzeňské pivo ve Victorii došlo a všichni dobrovolníci z facebookové skupiny Češi a Slováci ve Victorii skupovali alkohol v místních obchodech, aby nám vozili pití do hotelu a kluci mohli slavit,“ vyprávěl manažer reprezentace Michal Šob.

„Byla to určitě adekvátní oslava, ale nebylo zase nic přehnaně divokého. Všichni ráno v klidu vstali a jeli jsme na letiště. Tomáš (Satoranský) letěl do Chicaga k rodině, Honza (Veselý) zase přes Istanbul. Moc prostoru jsme zase neměli,“ řekl Šob.

Ani po návratu do Česka ale hráčům jejich životní úspěch zcela nedocházel. „Pořád to na nás dopadá pomalu. Byl to ale super zážitek a olympiáda bude další level. Už se na to těšíme,“ prohlásil Patrik Auda. „Něco takového chvíli zabere, než nám to dojde,“ připojil Balvín.

Nyní reprezentanty čeká krátká dovolená, kterou někteří stráví zase v zahraničí. „Nejsem sice moc plážový člověk, ale pojedu za kamarády a bývalým spoluhráčem z Bilbaa odpočinout si na Mallorcu,“ řekl například Balvín.

Opětovný sraz basketbalistů je v plánu 15. července a o čtyři či pět dní později by tým v závislosti na letenkách měl letět do Tokia. Zde se sportoviště otevřou 20. července. Úvodní duel s Íránem čeká Ginzburgův výběr 25. července od 3:00 SELČ.

„Jsme rádi za veškerou zpětnou vazbu, kterou jsme z Česka v minulých dnech dostali. Je pravda, že jsem byl na mistrovství světa, Evropy, ale přál bych si ještě jednu věc. Chtěl bych vidět Tomáše Satoranského jako vlajkonoše české výpravy. Myslím, že by si to zasloužil,“ dodal Šob.