Jarda vs. USA, díl druhý. Sato pomůže se skautingem superhvězd

Vzpomínáte? „Kdo by to byl řekl, že si Jarda Bohačík z Markvartovic zahraje proti Spojeným státům americkým na mistrovství světa.“ Památný výrok křídelního hráče české basketbalové reprezentace před MS 2019 v Číně rezonuje znovu. I na olympijských hrách v Tokiu totiž na Čechy v základní skupině čeká hegemon světového basketbalu.

Na čínském šampionátu Satoranský a spol. v úvodním zápase skupiny E prohráli s Američany 67:88, což byl vzhledem k síle obou kádrů vlastně velice lichotivý výsledek: však se také po něm svěřenci Ronena Ginzburga rozjeli k parádní jízdě, která skončila historickým 6. místem (o jednu příčku výš, než kam nakonec dosáhl tým USA).

Jenže zatímco na MS vyslala Amerika zhruba „tým C,“ v Tokiu bude v podstatě jen mírně oslabené „áčko“ v čele s Kevinem Durantem, zřejmě nejlepším střelcem současnosti a jen těžko zastavitelnou superhvězdou.

INSIDER: Proč jsou Češi v Tokiu? Favority drtí pracovitostí. Pomáhá i nulový tlak

„Američané už si další průšvih jako v Číně nemůžou dovolit, proto ta silná soupiska,“ říká Ginzburgův asistent Petr Czudek. „Navíc to mají chytře postavené – už to není mančaft, který nastřílí jen 300 bodů každému, ale jsou tam i obranáři typu Greena nebo Adebaya. Ale největší hvězdou je samozřejmě Durant,“ upozorňuje.

Právě účast 208 vysokého snajpra Brooklyn Nets je senzací celé olympiády, ne jen basketbalového turnaje. Na Hrách nebude k vidění větší globální hvězda. „Kdyby pozvánku odmítl, prosil bych ho, plakal před ním a doufal, že změní názor. To je jasné,“ nechal se slyšet kouč Gregg Popovich: „Fakt, že ho máme, je důkazem, jak moc basket miluje. Miluje vítězit. Miluje spoluhráče. Chce být součástí týmu a to je jeho prvořadá motivace.“

Ubránit Duranta?

Sám Durant své rozhodnutí připojit se k týmu zatím nekomentoval – jeho chladný vtah k médiím je všeobecně známý – pro experty v USA je jeho „ano“ velkým překvapením. Právě vrcholící sezona NBA byla pro Duranta první od chvíle, co vyléčil utrženou achilovku z finále 2019.

Jak to bylo na MS v Číně USA-ČR 88:67 (17:14, 43:29, 66:48)

Sestava a body ČR: Satoranský 17, Bohačík 13, Hruban 13, Balvín 7, Auda 4 - Peterka 5, Palyza 3, Schilb 3, Pumprla 2, Kříž, Šiřina, Vyoral.

Nejvíce bodů USA: Mitchell 16, Barnes 14, Walker 13.

Fauly: 17:15. Trestné hody: 6/4 - 14/7. Trojky: 10:8. Doskoky: 40:38.

Devastující zranění ho nicméně v kariéře jen přibrzdilo, letošní play off už patřilo opět právě jemu. Přestože oslabení Nets padli v 7. zápase s Milwaukee Bucks. Durant dosáhl ve vyřazovacích bojích na fantastické průměry 34,3 bodu na zápas, 9,3 doskoku a 4,4 asistence.

Nabízí se tak jednoduchá otázka: kdo z Čechů vlastně bude největší ofenzivní zbraň Američanů bránit?

„Na první dobrou mě napadá Honza Veselý,“ říká Czudek: „To je hráč, který je schopný bránit na více pozicích, atleticky je mimořádně dobře vybavený a nebojí se nikoho. Ale taktiku budeme samozřejmě ještě pečlivě utvářet před turnajem,“ doplňuje s tím, že své si k tomu řeknou i sami hráči.

„Když hrajeme proti evropským týmům, chceme znát od kluků jejich názory na basketbalisty z Euroligy. A k hráčům NBA pochopitelně dáme i na pohled Tomáše Satoranského,“ předesílá Czudek.

Sedmdesát procent koučingu je z basketbalu, Čechům gratuluji k OH

I kdyby se Duranta podařilo zpomalit, budou mít Češi plné ruce práce s dalšími hvězdami amerického výběru, kde vydržela jen dvě jména z čínského šampionátu: Jason Tatum z Bostonu a Khris Middleton, který v dresu Milwaukee hraje finále NBA (stejně jako jeho spoluhráč Jrue Holiday a střelec Phoenixu Devin Booker; ti jsou rovněž na soupisce pro Tokio).

„Budeme outsider, ale to nám vyhovuje. Basket umíme a chceme se o to porvat,“ říká Patrik Auda a připojuje svůj dojem z vítězného zápasu olympijské kvalifikace proti Kanadě: „Oni nás prostě jednoznačně podcenili, i když měli v týmu osm hráčů z NBA. Bylo to vidět. Chytli jsme začátek a pro ně bylo pak strašně složité se do zápasu vrátit, jak jsme byli rozjetí.“

Největší hvězdy USA

DAMIAN LILLARD

(rozehrávač, Portland Trail Blazers)

Král rozhodujících střel z velké (a úplně největší) vzdálenosti v posledních chvílích rozhodujících zápasů. Spolu se Stephem Currym nejlepší rozehrávač NBA posledních sezon, jeho hra jeden na jednoho nemá slabinu: kromě střelby je silný i v nájezdech a má nervy ze železa.

BRADLEY BEAL

(křídlo, Washington Wizards)

S průměrem 31,3 bodu byl v této sezoně druhým nejlepším střelcem NBA, zajistil svým Wizards místo v play off a byl jmenován do třetího nejlepšího týmu ligy. Čistokrevný střelec. Když hrál ještě ve Washingtonu Tomáš Satoranský, vytvořili si spolu fungující chemii.

DRAYMOND GREEN

(křídlo / pivot, Golden State Warriors)

Jeho individuální statistiky vám dech neseberou, ale trojnásobný vítěz NBA je nepostradatelným členem úspěšných Golden State Warriors. Jednak jako obránce („Jsem nejlepší v historii,“ řekl o sobě), jednak jako hráč, který z pozice menšího pivota nezištně diriguje hru.

DEVIN BOOKER

(křídlo, Phoenix Suns)

Nejlepší střelec Phoenix Suns, týmu, který vede ve finále NBA nad Milwaukee 1:0 na zápasy. Pokud Suns titul urvou, bude to hlavně jeho (a veterána Chrise Paula) zásluha. Za výkony v letošním play off si vysloužil přezdívku „nový Kobe“ – má stejnou zabijáckou mentalitu.

ZACH LaVINE

(křídlo, Chicago Bulls)

Dvojnásobný šampion soutěže smečařů na All-Star víkendu, v této sezoně si vysloužil místo i při Utkání hvězd. Spoluhráč Tomáše Satoranského v Bulls a častý adresát přihrávek českého rozehrávače. Tohle bude hodně pikantní souboj dvou parťáků z Chicaga.