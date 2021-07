Češi vs. Gigant Rudy: Pozor na NEJ obránce NBA. Francie je k poražení

Češi vstoupili do turnaje důležitým zápasem proti Íránu • Reuters

Čeští basketbalisté na úvod Her porazili Írán 84:78 • Pavel Mazáč / Sport

Pachuť z triumfu nad Íránem o pouhých šest bodů nemusí znamenat vůbec nic. Z nevděčné role favoritů dnes skáčou čeští basketbalisté v druhém zápase olympijského turnaje do oblíbené pozice outsidera, jenž se chystá na lov. Kořist je urostlá, obr Rudy Gobert a jeho Francie. Třetí tým posledního světového šampionátu, který i v Tokiu cílí na medaili. Rozjeli se báječným skalpem USA, český tým ale hlásí: „Jsou k poražení.“ Potřeba však bude dnes od 14.00 heroický výkon.

Výhra znamená jistotu čtvrtfinále, výše porážky naznačí, jakou budou mít před nedělním střetem s USA čeští basketbalisté šanci proklouznout do play off jako jeden z týmů ze třetího místa. O osudu týmu v Tokiu se bude dramaticky rozhodovat již dnes proti výběru Les Bleus.

A Češi se již těší, že si místo atypického asijského basketu, který praktikuje Írán, střihnou zápas s jim mnohem důvěrněji známějším stylem.

„Doufáme, že Francie nám bude víc vyhovovat. Ten basketbal známe, tohle bylo přece jen atypické družstvo,“ hlásal Tomáš Satoranský. „Myslím, že můžeme porazit Francii a uhrát dobrý výsledek,“ přisadil si kouč Ronen Ginzburg. „Ale musíme hrát mnohem líp, abychom ji porazili,“ okamžitě připomněl izraelský trenér, že trojková střelba pouhých 20 procent jako proti Íráncům, 15 ztracených míčů, výpadky koncentrace a chyby v obraně, se již nesmí opakovat.

Bude potřeba zcela mimořádný výkon na hranici možností týmu, aby tahle řež dopadla dobře. A bude to bolet. Francouzi jsou fyzicky nadupaní atleti, v ničem si v prvním zápase nezadali s Američany, které porazili na doskoky (42:36) a povolili jim pouhých 76 bodů. Méně bodů daly USA v olympijské historii, když je reprezentovali hráči z NBA, jen jedinkrát – v Aténách 2004 proti Portoriku (73).

„Skvělá obrana je naše identita. Chceme být zase nejlepší defenzivní tým tak jako na posledním světovém šampionátu v Číně,“ odkazoval francouzský kapitán Nicolas Batum na bronzový Peking. Sám jde v defenzivě příkladem, dokonalou francouzskou kotvou je však Rudy Gobert. Třikrát za poslední čtyři roky byla tahle 216 centimetrů vysoká bestie z Utahu Jazz zvolena nejlepším obráncem NBA (včetně letoška). Ač nebývá bodovým lídrem, jeho výkony rozhodují. „Dobrá výhra, každý z kluků přinesl něco. Body, obranu, doskoky. Přesně takový tým chceme být,“ chválil Gobert parťáky po už druhém skalpu USA v řadě.

Po velké výhře vypadají Francouzi nedotknutelně, to ale může být jen zdání. Vždyť všechny tři přípravné zápasy před olympiádou prohráli, dvakrát s mistry světa ze Španělska a především v olympijské generálce s Japonci 75:81!

„Když dáme dohromady naši zkušenost, energii a zvládneme se soustředit celých 40 minut, tak si myslím, že máme dobrou šanci,“ horlil proto český křídelník Blake Schilb, sedmatřicetiletý veterán, který ve francouzské lize odehrál celkem 8 sezon a v roce 2012 se stal jejím nejužitečnějším hráčem.

„Už jsme ukázali, že můžeme hrát s kýmkoliv na světě. Bude to hodně fyzický basket, oni jsou vysoký tým, mají hráče z NBA i Euroligy. Ale my nepodceníme jediný detail a dáme do toho všechno tak jako dosud,“ sliboval Patrik Auda, nejlepší český střelec proti Íránu (16 bodů).

Spolu s olympijskou kvalifikací v Kanadě mají Češi v tomto reprezentačním bloku bilanci 4:1. A pátá výhra by je katapultovala do olympijského čtvrtfinále i k možnosti atakovat nejlepší olympijské umístění, jímž je 5. místo z Říma 1960.

Sledujte LIVE iSport STUDIO k zápasu ČESKO - FRANCIE. Podaří se partě kolem Tomáše Satoranského zaskočit velkého favorita? O tom i celé olympijské pouti českých basketbalistů se budou ve studiu bavit experti Michal Ježdík a Josef Jelínek. Začíná se půl hodiny před zápasem ve 13:30. Studiem vás provede Adam Nenadál.

Největší hvězdy Francie

RUDY GOBERT (Utah Jazz / NBA)

věk: 29

výška: 216 cm

pozice: pivot

body na turnaji: 14

Výška 216 centimetrů, rozpětí paží ještě o dvacet centimetrů větší. Třikrát za poslední čtyři roky byl zvolený nejlepším obráncem NBA, dvakrát si zahrál zápas All Star. Absolutní defenzivní bestie a v útoku nesobecký hráč, jenž nemusí dávat body, aby byl šťastný.

EVAN FOURNIER (Boston Celtics / NBA)

věk: 28

výška: 201 cm

pozice: křídlo

body na turnaji: 28

Hrdina zápasu s USA, které sestřelil 28 body. Elitní střelec z perimetru, jenž umí i najet do koše. V NBA má za sebou už devět sezon, které strávil v Denveru, Orlandu a poslední měsíce v Bostonu. Stálý člen francouzské reprezentace, s níž má dva bronzy z MS a jeden z ME.

NANDO DE COLO (Fenerbahce Istanbul / Euroliga, turecká Süper Lig)

věk: 34

výška: 196

pozice: rozehrávač

body na turnaji: 13

Vlastní je mu spíš pozice číslo 2, ale ve francouzském týmu je nyní spoluhráč Jana Veselého z Fenerbahce ryzím rozehrávačem. Dvojnásobný šampion Euroligy a MVP soutěže z roku 2016 je jedním z nejlepších basketbalistů působících v Evropě.

NICOLAS BATUM (LA Clippers / NBA)

věk: 32

výška: 203

pozice: křídlo

body na turnaji: 5

Velmi solidní obránce a univerzál, který je jak švýcarský nůž. Umí zcela všechno. Američanům dal 5 bodů, posbíral 4 doskoky a 5 asistencí. V NBA odehrál už 13 sezon, nejlepší roky v Portlandu. Nyní oživil kariéru jako důležitý muž sestavy silných LA Clippers.