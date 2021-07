Satoranský je v NBA horké zboží: neprodělá, může jít i k LeBronovi

Zatímco Tomáš Satoranský coby český kapitán usiluje v olympijském Tokiu o co největší týmový úspěch, pomalu se nachyluje čas, který určí, jaká bude jeho budoucnost v NBA.

Do neděle 1. srpna musí mozkový trust Chicago Bulls rozhodnout, zda mu garantuje i na příští sezonu plat 10 milionů dolarů, či ho zařadí na listinu nechráněných hráčů s tím, že českému basketbalistovi bude pro další ročník vyplácet pouze 5 milionů.

V úvahu připadá i výměna, k níž může dojít ještě před čtvrtečním draftem, či bude od pondělí 2. srpna k mání jako volný hráč k podpisu s jiným týmem.

Existuje spousta otazníků, ale také jedna (téměř) jistota. Devětadvacetiletý český borec bude i šestý rok za sebou příslušníkem NBA. Jak prozradil asi nejlépe informovaný zámořský novinář Adrian Wojnarowski z ESPN, o Satoranského je velký zájem.

„Zvlášť opravdu dobré týmy v něm vidí někoho, kdo může zapadnout a mít svou roli,“ prohlásil v pořadu Woj & Lowe free agency show. Stejné zprávy ze zákulisí přichází i od Satoranského manažerské skupiny.

V zámoří se spekuluje o možném zájmu Bostonu Celtics, který se zbavil svého středa Kemby Walkera a má nové trenéry. Již před zimní uzávěrkou přestupů se registroval zájem LA Clippers o českého basketbalistu. Nevyjasněnou situaci na postu rozehrávače mají také jejich městští rivalové LA Lakers. Satoranský po boku LeBrona Jamese, to by byla věc.

I Denveru by se šikla posila poté, co se jejich hvězda Jamal Murray bude vracet po operaci zkříženého vazu v koleni. Vesměs jde tedy o extra silné kandidáty na titul, kterým by se služby jediného Čecha v NBA hodily.

Není žádným tajemstvím, že Bulls hodlají v druhém roce pod šéfem hráčských operací Arturasem Karnišovasem a generálním manažerem Marcem Eversleyem dramaticky zahýbat soupiskou a především hledají upgrade právě na pozici rozehrávače.

Jejich vysněným cílem je Lonzo Ball z New Orleans, momentálně chráněný volný hráč, za kterého již v zimě Satoranského nabízeli. Pokud chtějí Chicagští ulovit jeho či jinou velkou rybu, musí se zbavit platového závaží a 5 milionů ušetřených na Satoranském hraje vekou roli. Zároveň není zcela mimo debatu, že se nakonec rozhodnou českého borce ponechat v týmu.

Buď jak buď, nejlépe placený český sportovec Satoranský neprodělá. Pokud ho Bulls nechají jít, připíše si k nové smlouvě s jiným týmem ještě 5 milionů z Chicaga. Pokud zůstane, zase to bude za 10 milionů.