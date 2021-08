ZNÁMKY basketbalistů: Balvín premiantem, Bohačík jen stínem

Z olympijského turnaje, exkluzivní akce pro pouhý tucet týmů, odlétají čeští basketbalisté s devátým místem. Ani propadák, ani euforie, jednoduše pravdivý střet s realitou. Vysoké porážky s Francií a USA, horkými favority na medaili, ukázaly limity týmu, který nebyl dost široký na to, aby mohl v absolutní top světové konkurenci dělat větší ohňostroje. I kvůli absencím Vojtěcha Hrubana, Víta Krejčího a Martina Kříže. Už postup do Tokia byl ale báječným (a ještě před pár lety nepředstavitelným) razítkem vzestupu českého mužského basketu. Výhra s Íránem potvrzením, že na velké akce tahle soudržná parta patří. Kdo z ní na Hrách obstál nejlépe? Sport vystavil hráčům vysvědčení.

Satoranský, Hruban, Bohačík – to byla základní osa týmu, který na MS 2019 došel k šestému místu. Kapitán Hruban po operaci chyběl, Bohačík byl jen stínem borce, který v Číně dával průměrně 15 bodů na zápas. Osm bodů za tři utkání, to je skličující příspěvek na Hrách. Sebevědomí levorukého borce bylo snad pod úrovní palubovky, netrefil jedinou ze sedmi trojek, v zápasech nebyl žádným faktorem.

David Jelínek

známka Sportu 6

Do národního výběru se vracel po šesti letech a kouč Ronen Ginzburg ho instaloval naúkor mladíka Patricka Samoury, přestože v kvalifikaci v Kanadě ještě nehrál. Byla to investice do budoucnosti s výhledem především napražské ME. Šutérz Andorry může reprezentaci ještě hodně dát. Návratový turnaj byl pro něj složitý, dokázal ale protřelost ze španělské ACB ligy, nebál se zvedat střely. Ač neměl procento úspěšnosti oslnivé, znamenal nebezpečí z lavičky.