Smutný Cink házel kolem: To třetí místo bych dal! Popsal příčinu defektu

Bylo to povídání s opravdu hodně smutným sportovcem. Není se čemu divit. Biker Ondřej Cink se zrovna ve skupině, která bojovala o bronz, chystal k útoku, když mu prasklo zadní kolo. „Bylo to nalomeným ráfkem, přes který pak přešel plášť a bouchlo to,“ prozradil český cyklista příčinu toho, proč nakonec závod nedokončil. Do cíle nedojel ani jeden z favoritů Mathieu van der Poel, který hned v prvním kole přeletěl přes řídítka a v pátém kole odstoupil.

Jak velké rozčarování prožíváte po pěti letech od Her v Riu de Janeiro, kde jste skončil čtrnáctý?

„Hodně mě to mrzí. Byl jsem připravený na sto procent. Závod vypadal dobře, dostal jsem se na třetí místo a měl jsem v plánu skupinku roztrhat. Jenže hned za depem mi bouchlo zadní kolo. Měl jsem naprasklý ráfek zadního kola, asi se to stalo někde na kamenech. To člověk nemůže ovlivnit. Trať je hodně náročná, byla to smůla. Holt to ke sportu patří. Mrzí mě to, olympiáda není pořád, byl to můj velký cíl. Když jsem viděl výsledky, tak si myslím, že bych to třetí místo dal. Cítil jsem se dobře. Třetí skončil Španěl, který by do té skupiny vůbec nedojel. Já jsem chtěl za depem roztrhat skupinku. Cítil jsem, že kluci nejsou v kopci tak silní jako já. Je to škoda. Dal jsem tomu sto dvacet procent, ale bohužel, nepřálo mi štěstí. Výkon byl super.“

Bronz Španěla Davida Valera Serrana je asi překvapení, že?

„Ano, protože když jsem za to chtěl vzít, tak on tam nebyl. Závod by vypadal určitě jinak, kdyby se mi to nestalo, protože fakt jsem měl dobrý nohy a už byly jenom dvě kola do cíle. Je to škoda.“

Jaký byl průběh závodu od samého začátku?

„Samozřejmě na téhle trati to chtělo být trošku víc vpředu, ale úplně špatnou pozici jsem neměl. Hrozně se to natahovalo ve sjezdech a na celé trati se nedá moc předjíždět. Ale pomohlo mi, že se docela taktizovalo na cílové rovince. Pak jsem se dopředu dobře dostal. Od té chvíle pro mě závod vypadal dobře a stalo se, co se stalo.“

Kdy jste si vyhlédl místo, v kterém jste chtěl zaútočit?

„Bylo to přesně, jak se mi to stalo, v tom kolo. Je to nejdelší stoupání s krátkými mezisjezdy, ale víceméně se v tomhle úseku pořád stoupá nahoru. Ve všech kolech jsem tam skupinu sjížděl a bylo vidět, že jsem tam asi nejsilnější. Tam jsem to plánoval, ale nedostal jsem se k tomu.“

A kdy přišel ten moment, kdy jste si řekl: teď ve stoupání zaútočím, až k němu dojedeme?

„Hned jak jsem se dostal na třetí místo. To mě nakoplo, byl jsem na koni a začal jsem se cítit silně. Chtěl jsem to hned rozhodnout, protože jsem viděl, že kluci úplně tak silný nebyli. Bylo to dvě kola do cíle.“

Co se vám honilo hlavou po defektu?

„Byl jsem hodně naštvaný. Asi jsem tam i zbytečně házel s kolem, ale to jsou emoce, které asi člověk ani neovlivní. Asi jsem to dělat sice neměl, ale v ten moment jsem nevěděl, co jiného mám dělat. Takovéhle chování určitě dělat před kamerami není dobré, ale jak říkám, asi to člověk neovlivní.“

Po jak dlouhé době jste měl defekt?

„Mně se to teď celkem vyhýbalo. Ale toto byl takový… Nebylo to pláštěma samozřejmě. Někde dostal ráfek velkou ránu na kamenech. Takže když jsem pak jel do zatáčky, plášť přešel přes patku a bouchlo to. Nebyl to defekt, že bych píchnul, ale prásknul mi ráfek.“

Jaké byly podmínky na závod? Oproti dřívějším dnům nesvítilo sluníčko…

„Bylo i tak hrozné horko, dusno, takže to určitě bylo znát, že tam pár lidí odpadalo, třeba takový Avancini. Byl to určitě těžký závod. Nebylo to jednoduché na dýchání, ale fakt mi to sedělo. Takže škoda.“

Jaké dáte pro úterní závod rady Jitce Čábelické?

„Základ je start, tam je potřeba být. Na trati se nedá předjíždět a i když se jede ve skupince, tak v zatáčkách, kopcích to hodně stojí. Když tam najede víc závodníků, zastaví se to. Já jsem měl problém po zaváděčce v prvním kole, kdy to tam Jordanu Sarrouovi přestalo řadit, musel jsem běžet a hned jsem ztratil kontakt po startu. Takže start je základ celého závodu.“

Další šance tedy Paříž za tři roky?

„Samozřejmě ten věk ještě není takový (30 let), určitě mám v hlavě další olympiádu. Chtěl bych ji jet. Nezáleží na věku, je to jen o hlavě závodníka, o motivaci. Jít se sportem furt dopředu, zkoušet nové věci, jak se sport vyvíjí. Takže to si myslím, že mi problém nedělá. Další olympiáda bude určitě další cíl.“

Dáte si večer panáka na zapití?

„Asi ne. Máme tam nějaká piva od českého týmu, takže si asi jedno dám. Spíš si zítra pojedu vyvětrat hlavu na kole tady někde.“

Zaznamenal jste nástup vítěze Thomase Pidcocka?

„Já jsem tam bohužel byl trochu vzadu za tou skupinou, když odjel, takže jsem ani neviděl jeho nástup, ani jsem na to nemohl reagovat. Ale mně to bylo v tu chvíli jedno. Chtěl jsem jet o medaili a bylo mi jedno, jaká to bude. O tu jsem tam jel, ale stalo se to, co se stalo.“