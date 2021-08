Zážitek Kellnerové: Potkala jsem se s paní Špotákovou! Je neuvěřitelná!

PŘÍMO Z TOKIA | Premiérový olympijský závod má za sebou parkurová jezdkyně Anna Kellnerová. V kvalifikaci závodu jednotlivců udělala její klisna Catch Me If You Can Old tři chyby a stačilo to na 55. místo. K finálové třicítce byla třeba čistá jízda. Jediná chyba vyřadila jednatřicátého Aleše Opatrného (Forewer), Kamil Papoušek svého teplokrevníka Warnesse zadržel.

Poprvé zažila, jaké je to startovat pod pěti kruhy. Jak náročností překážek, tak výjimečností chvíle. „Už to, že se to jmenuje olympiáda, na mě určitě vytváří větší tlak. Je to něco jedinečného,“ vyprávěla Kellnerová.

Jak se vám jelo?

„Jelo se mi trošku pod tlakem. Měla jsem tři chyby, první přišla proto, že jsem jela do trojskoku trošku pod tlakem. A pak přišly dvě chyby, kterým jsem nerozuměla. Musím se podívat na video.“

Z čeho jste cítila tlak?

„Z olympijského závodu. Když jedeme na závody, tak většinou takovou výšku a techničnost skáčeme po jednom, dvou kolech. Tady jsme dle mého názoru i názoru trenérky vystavené tomu finálnímu kolu, které bychom šly po pár dnech. I pro ty koně je to rychlejší a větší krok, než jsou zvyklí.“

Je možné porovnat květnové CSIO3* závody Grand Prix a Poháru národů ve Velké Chuchli s Pohárem národů?

„To nejde. Určitě nejde srovnávat. Tam hrály roli nervy, bylo to na domácí půdě. Ale co se týče obtížnosti a výšky skoků to srovnávat nelze. Olympiáda je jednou za čtyři roky, tentokrát za pět, takže ta příprava je opravdu dlouhá, ne jako na jiné závody. Na těch máme opravdu třeba dva parkury na těžké úrovni, ale pořád nižší než tady dneska. Přijeli jsme, sice jsme měli v neděli warm up, ale pak jsme museli nastoupit rovnou do výšky, na kterých my končíme. Tady to takhle začíná.“

Jak budete na olympijskou premiéru vzpomínat?

„Myslím, že dobře. Je mi líto, že jsem udělala tři chyby. Na druhou stranu jsme obě dvě bojovaly, nikde jsme to nevzdaly, nezastavily jsme. Strašně moc koní mělo problémy, zastavovali, nevěděli, co s tím. Jsem ráda, že jsme dojely do konce a uvidíme, jak to trenér týmu rozhodne, kdo půjde do týmové soutěže.“

Co může hrát roli?

„Uvidíme, jak na tom koně budou zítra, jak kdo bude unavený. Na jednu stranu určitě hraje roli výsledek, na druhou stranu jednoho koně může vyšťavit jeden parkur, druhého až dva. Tak si myslím, že si sedneme a uvidíme, jak na tom každý kůň je individuálně a podle toho se bude nějak pokračovat.“

Jak se vám dnes líbila vaše Catchie?

„Překvapivě opravdu skvěle. Přiletěla ve velmi dobré náladě a zůstala plná energie, za což jsem byla ráda. Měla jsem zkušenosti, že občas po příletu, dejme tomu třeba do Dauhá, nebo do Mexika, byla docela unavená. Ale pracuju s novou veterinářkou, která je naprosto úžasná. Opravdu se jí naplno věnuje, vydržela krásně plná energie.“

Jak klisna zvládá tokijské podnebí?

„Tím, že jsme věděli, že budeme skákat večer, tak jsem plánovala tréninky takhle večer. Aby si Catchie zvykla, že musí čekat celý den na ten trénink a později na ten závod. A i kvůli podmínkám. Teď večer už je ta intenzita počasí úplně jiná než přes den a i ráno. Od osmi devíti už je tady sluníčko, opravdu teplo, je to fakt jiné než po páté hodině odpoledne.“

Čeští parkuroví jezdci se dnes vrátili na olympijskou půdu poprvé od startu Jiřího Pecháčka s Gartou v Barceloně 1992, jaká je pro vás tahle zkušenost?

„Atmosféra v olympijské vesnici, i když jsou tam omezení kvůli covidu, tak to je něco, co jsem nezažila. Je krásné se vidět s ostatními sportovci. Všichni si drží palce navzájem, není to jen ve vaší disciplíně. Opravdu. Je to nepopsatelný pocit příslušnosti do skupiny, která reprezentuje Českou republiku.“

S kým jste se ve vesnici seznámila?

„S mnoha lidmi. Viděla jsem se s basketbalisty. Jsou to strašně milí, pozitivní kluci, kteří fandili úplně všem, což bylo krásné. Měla jsem štěstí a potkala se s paní Špotákovou, která je opravdu neuvěřitelná osoba. Jsem ohromně ráda, že jsem měla čest promluvit s ní. Je strašně pozitivně motivující.“

Kdo z koho při rozhovoru s Barborou Špotákovou tahal rozumy?

„Myslím, že jsme se bavily vzájemně, jak to mají s tréninkem na místě před olympiádou. Porovnávala jsem, jak trénují atletky na místě, jak trénuji já. Všechno mě to zajímalo. Byla to vzájemná konverzace, krásná zkušenost.“